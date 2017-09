Schalkes Defensivspieler Johannes Geis wechselt für 650.000 Euro Leihgebühr zum FC Sevilla nach Spanien.

Buchstäblich in letzter Minute hat auch Johannes Geis den FC Schalke 04 verlassen. Da das Transferfenster in Spanien bis zum 1. September, 0 Uhr geöffnet war, konnte Geis am späten Freitagabend noch zum FC Sevilla wechseln.

Geis wird zunächst bis zum Saisonende für 650000 Euro ausgeliehen. Da sein Vertrag bei den Königsblauen noch bis Juni 2019 Gültigkeit besitzt, ist im kommenden Sommer eine Rückkehr nach Schalke möglich. Sevilla könnte sich auch zu einer Fest-Verpflichtung entscheiden – eine Kaufoption, die an eine gewisse Spielanzahl gekoppelt ist, haben beide Klubs allerdings nicht ausgehandelt.

Nach reiflicher Überlegung haben wir uns dann entschlossen, seinem Wunsch zu entsprechen Christian Heidel (FC Schalke 04)

Johannes Geis konnte sich in der Vorbereitung unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco nicht für einen Stammplatz empfehlen und stand bei der 0:1-Auswärts-Niederlage in Hannover gar nicht im 18er-Kader. Tedesco war ursprünglich dagegen, Geis jetzt abzugeben, aber letztlich kam der Verein der Spieler-Bitte nach, in Sevilla Wettkampfpraxis zu sammeln. Geis ist bei Schalke der 17. Abgang dieses Sommers.

Geis dankt Schalke

„Es war nicht unser Plan, Geis abzugeben“, verrät Sportvorstand Christian Heidel auf der vereinseigenen Homepage. „Er ist am gestrigen Abend auf uns zugekommen und bat uns, ihm die Möglichkeit zu geben, für zehn Monate zum FC Sevilla zu wechseln. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns dann entschlossen, seinem Wunsch zu entsprechen.“

Der 24-jährige Geis weiß Heidels Entscheidung zu schätzen. „Ich bin Schalke 04 für die kurzfristige Möglichkeit, nach Sevilla wechseln zu können, sehr dankbar“, so Geis.