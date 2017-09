In der zweiten Runde des Niederrheinpokals kam es zwischen dem Essener Bezirksligist VfB Frohnhausen und Oberligist SF Baumberg zu tumultartigen Szenen.

Nachdem die Partie in der regulären Spielzeit mit 4:4 (2:3) endete, ging es in die Verlängerung. Dann brannten bei den Spielern und Zuschauern der Partie alle Sicherungen durch. Nachdem ein VfB-Akteur Baumberg Stürmer Robin Hömig an der Seitenlinie brutal zu Fall brachte, rannten Spieler und Zuschauer sofort in Richtung Tatort und schubsten sich gegenseitig umher.

Es ist niemand zu schaden gekommen und das ist die Hauptsache. Issam Said (VfB Frohnhausen)

Schiedsrichter Thomas Stappen hatte alle Hände voll zutun und konnte die Gemüter nur schwer beruhigen. Mittendrin: VfB-Trainer Issam Said und sein gegenüber Salah El Halimi, die versuchten, alle Streithähne zu beruhigen.

"Das sind unschöne Szenen, die in so einem Spiel natürlich mal passieren", erklärte Said nach der Partie. "Dann kommen noch ein paar Zuschauer dazu und alle schubsen sich. Ich weiß nicht genau, ob es sonst so ausgeartet wäre. Es ist niemand zu schaden gekommen und das ist die Hauptsache."

Nadidei fliegt vom Platz

Schiedsrichter Stappen verteilte darauf hin drei gelbe Karten und musste in der Folge nur zwei Minuten später Baumberg-Verteidiger Maximilian Nadidei vom Platz stellen, nachdem dieser im Zweikampf um sich schlug. Dafür hatte Baumberg-Trainer Salah El Halimi nur wenig Verständnis: "Erst wird unser Spieler an der Seitenlinie völlig unnötig von den Beinen geholt und wäre durch gewesen", erklärte er aufgebracht.

"Dafür gibt es Gelb. Nur zwei Minuten später macht unser Spieler Maximilian Nadidei eine deutlich harmlosere Bewegung und sieht glatt Rot. Das kann nicht sein". Das Spiel gab danach spielerisch nicht mehr viel her und so ging es ins Elfmeterschießen, das Bezirksligist Frohnhausen für sich entschied und die Sensation nach einer ebenso irren, wie hektischen Partie perfekt machte.