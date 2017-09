In Bochum soll es für die U17 des MSV Duisburg endlich die ersten Tore geben. Der FSV feiert die Premiere in der Niederrheinliga. Auch die Löwen starten daheim.

Trotz der mageren Ausbeute weiterhin positive Stimmung herrscht bei den Fußball-B-Junioren des MSV Duisburg. Heute sollen um 11 Uhr auswärts beim VfL Bochum endlich die ersten Tore in der Bundesliga fallen, wie Trainer Djuradj Vasic erklärt: „Wir wissen, warum die Ausbeute bislang nicht gut war. Daran haben wir gearbeitet. Mit Bochum treffen wir auf einen Gegner, der ebenfalls nicht optimal gestartet ist. Ich hoffe, dass die Jungs heute auch innerlich auf ein erfolgreiches Spiel brennen.“

Großen Wert legte der U-17-Coach unter der Woche auf eine ausgiebige Video-Analyse: „Mit unserem Videomann Alex Döhm haben wir nun deutlich bessere Möglichkeiten. Das gilt nicht nur für unsere eigenen Spiele, sondern auch in der Vorbereitung auf die Gegner.“ Personell gibt es weiterhin keine Probleme, auch Yusuf Cicekdal und Jason Prodanovic sind wieder voll einsatzbereit und werden wohl in der Startelf stehen.

Ein Bundesliga-Absteiger ist natürlich zum Start ein dicker Brocken. Bahadir Polat (Hamborn 07)

Wenn morgen um 11 Uhr auf dem Kunstrasen an der Warbruckstraße der Ball rollt, ist das für den FSV Duisburg etwas Besonderes. Erstmals in der Geschichte spielt eine A-Junioren-Mannschaft des Vereins in der Niederrheinliga. Und die U 19 des FSV hat sich einiges vorgenommen.

Nach den überragenden Leistungen der letzten Spielzeit gilt die Mannschaft von Trainer Gerd Gotsche als Kandidat für den direkten Klassenerhalt. Coach Gotsche freut sich auf den Start und spürt ein besonderes Gefühl: „Man merkt, dass das für den Verein eine besondere Situation ist. Ich gehe davon aus, dass es eine tolle Zuschauerkulisse geben wird, zumal am Wochenende auch unser Sommerfest auf dem Plan steht.“ Zum Start ist morgen der TSV Ronsdorf zu Gast im Duisburger Norden. Gotsche sieht die beiden Teams auf Augenhöhe: „Als Aufsteiger haben beide Teams die gleichen Voraussetzungen.“

Start in der Niederrheinliga

Auch die B-Junioren starten morgen in die neue Spielzeit in der Niederrheinliga. Mit dabei sind wie im Vorjahr Hamborn 07 und die U 16 des MSV Duisburg. Die Hamborner Löwen haben sich dabei im Vergleich zum Vorjahr eine entspanntere Spielzeit vorgenommen. Trotz einiger Personalsorgen hat Coach Bahadir Polat ein gutes Gefühl, wenn morgen um 11 Uhr beim 1. FC Mönchengladbach die erste Partie angepfiffen wird: „Ein Bundesliga-Absteiger ist natürlich zum Start ein dicker Brocken. Allerdings traue ich meinen Jungs auch einen Sieg zu.“

Ebenfalls ein hartes Stück Arbeit wartet auf den MSV Duisburg, der zum Auftakt morgen um 11 Uhr Rot-Weiß Oberhausen erwartet. Trainer Marc Auf dem Kamp hat zum Gegner eine klare Meinung: „Oberhausen gehört für mich neben Rot-Weiß Essen, Wuppertal und der U 16 von Gladbach zu den vier stärksten Teams der Liga. Dennoch sehe ich uns gut vorbereitet und alles andere als chancenlos, zumal wir uns freuen, dass wir endlich mal mit einem Heimspiel beginnen dürfen.“