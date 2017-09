Der Trainer des SV Zweckel klagt über Personalprobleme. Bis zu neun SVZ-Akteure fallen für das Spiel bei Firtinaspor Herne aus.

Mit erheblichen Personalsorgen reist der SV Zweckel zur Auswärtspartie bei Schlusslicht Firtinaspor Herne. „Wenn’s schlecht läuft, fallen neun Spieler aus“, sagt SVZ-Trainer Mike Theis. Aber nicht nur deshalb hätte er sich jetzt lieber einen anderen Gegner als den Tabellenletzten gewünscht.

Meinberg und Krause sind gesperrt

„Die Herner stehen doch mit dem Rücken zur Wand“, so Theis mit Blick auf die aktuelle Tabelle. Die zeigt, dass Firtinaspor alle drei Partien verloren hat, zuletzt gab’s ein 0:7 beim SC Obersprockhövel. Einen Reim kann sich der Zweckeler Trainer darauf nicht machen: „Einige Spieler von Firtinaspor kennen wir ja gut, das sind allesamt gute, spielstarke Jungs.“

Zu allem Überfluss dürfte Theis am morgigen Sonntag improvisieren müssen. Bis zu neun Aktive drohen auszufallen. Definitiv nicht dabei sind Pascal Meinberg und Tim Krause. Sie sind bekanntlich am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen Mengede 08/20 des Feldes verwiesen und inzwischen jeweils für vier Wochen gesperrt worden.

„Das darf nicht passieren“, hatte Theis bereits am vergangenen Sonntag unmittelbar nach dem Ende der Begegnung mit Mengede in Richtung der beiden Rot-Sünder gesagt. Unter der Woche suchte der Übungsleiter des SV Zweckel schließlich das Gespräch mit Meinberg und Krause. „Der Elfmeter für Mengede war zweifelhaft. Trotzdem müssen sie die Ruhe bewahren“, so Theis. 20 Minuten seien nach dem Strafstoß noch zu spielen gewesen: „Wären wir komplett geblieben, hätten wir garantiert noch unsere Chancen bekommen.“

Stattdessen musste der SV Zweckel in schließlich in doppelter Unterzahl sogar um den einen Zähler zittern. Wobei: selbst in der Schlussphase bot das Team gegen recht ideenlose Dortmunder eine überaus engagierte und gute Abwehrleistung.

Nun also geht’s nach Firtinaspor Herne, zum Tabellenletzten. „Irgendetwas müssen wir zusammenbasteln“, sagt SVZ-Trainer Mike Theis, der neben den beiden gesperrten Spielern definitiv auch auf Routinier Mirko Urban, Niko Hawich und Josip Stojcic verzichten muss.

Köse & Co. spielten in Zweckel

Für Herne spielen übrigens ein paar Akteure, die auch schon in Gladbeck ihr fußballerisches Glück gesucht haben. In Serkan Köse, Gökhan Yavuz und Mahmut Akbaba haben etwa drei Aktive von Firtinaspor früher einmal das Trikot des SV Zweckel getragen. Und Torwart Tayfun Kacar stand einst im Aufgebot der DJK Germania Gladbeck.