Vor dem Spiel beim ASC Dortmund sind die Unstimmigkeiten mit Daniel Bertram ausgeräumt.

In der vergangenen Woche feierte der Fußball-Oberligist SC Hassel den ersten Saisonerfolg – mit 2:0 wurde der TSV Marl-Hüls nach Hause geschickt. Am Sonntag will die Mannschaft von Trainer Sascha Erbe diesen Sieg nun veredeln. Allerdings müssen die Hasseler nach Dortmund zum ASC. Keine leichte Aufgabe, wie Sascha Erbe betont.

„Der ASC hat eine starke Offensivabteilung, da werden wir mit unserer Offensive versuchen, dagegenzuhalten. Das Ziel ist es, mindestens einen Punkt aus Dortmund mitzunehmen“, so Erbe. Von der Offensivkraft der Dortmunder konnte sich der Trainer des SC in der vergangenen Woche selbst ein Bild machen. Da gastierte der ASC bei der TSG Sprockhövel, und die in der vergangenen Saison beinahe abgestiegenen Dortmunder trotzten dem aus der Regionalliga abgestiegenen Favoriten aus Sprockhövel ein 3:3 ab.

Kein Einzelfall in der Oberliga: „Es ist unfassbar, was teilweise momentan in dieser Liga passiert“, so Sascha Erbe. Auch beim Auftritt des ASC in Sprockhövel ging es hin und her: „Ich habe mir das Spiel angeguckt, alle Tore sind durch individuelle Fehler gefallen.“

Hassel will Fehler abstellen

Damit kennt auch er sich gut aus. Denn auch die Defensive des SC Hassel ging in den bisherigen drei Spielen nicht gerade sparsam mit eigenen Fehlern um. Daher lautet die Devise beim Gastspiel in Dortmund vor allem: Hinten fehlerfrei bleiben. „Wir wollen defensiv gut stehen, um die Offensive des ASC zu stoppen“, sagt Sascha Erbe: „Und dann natürlich die Fehler, die der Gegner macht, ausnutzen.“

Auch Daniel Bertram wird sich wieder in jeden Zweikampf schmeißen und helfen, die Defensive dicht zu halten. Der SC-Kapitän war nach dem Sieg gegen Hüls wütend in die Kabine gestürmt, weil er den entscheidenden Elfmeter nicht schießen durfte. „Berti ist halt sehr impulsiv“, hatte Sascha Erbe nach dem Spiel erklärt und sagt nun: „Mit ihm ist alles geklärt, er wird am Sonntag auflaufen.“