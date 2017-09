Fußball-Weltmeister Mesut Özil (28) vom FC Arsenal könnte auf den letzten Drücker doch noch einen neuen Arbeitgeber bekommen.

Laut Medienberichten aus Spanien und Großbritannien buhlt der spanische Pokalsieger FC Barcelona um den Mittelfeldspieler, der schon Spanien-Erfahrung bei Real Madrid (2010 bis 2013) gesammelt hat.

Bis 23.59 Uhr am Freitagabend ist das Transferfenster in Spanien - anders als in Deutschland und in England - noch geöffnet.

Nach dem Weggang von Superstar Neymar für die Weltrekord-Ablöse von 222 Millionen Euro zu Paris St. Germain suchen die Katalanen immer noch Verstärkung im Kreativbereich. Der Ex-Schalker und -Bremer, der in den ersten Saisonspielen in der englischen Premier League für die Gunners stark in der Kritik stand, könnte eine Bereicherung für Barca sein. Özils Vertrag bei den Kanonieren aus London läuft am 30. Juni 2018 aus.

Bislang gelang es Barcelona, Team des fünfmaligen Weltfußballers Lionel Messi, nicht, den Wunschspieler Philippe Coutinho vom FC Liverpool loszueisen. Als Ablösesumme waren zuletzt 150 Millionen Euro im Gespräch gewesen. Nun soll offenbar Özil das Messi-Team verstärken.