Das Transferfenster ist geschlossen. Seit Donnerstag 20 Uhr darf kein Bundesligist mehr Spieler kaufen oder verkaufen. Die Kader stehen.

Bis zur letzten Minute wird da häufig noch gefeilscht, geblufft und gehandelt. In der Hektik passieren da auch mal Fehler.

Hin und wieder gab es in der Bundesliga auch richtige Böcke. Du erinnerst dich an das kaputte Faxgerät beim 1. FC Köln? In diesem Video sind die schönsten und kuriosesten Patzer der Bundesliga-Geschichte zusammengefasst.