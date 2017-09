Regionalliga-West-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf II reist am Samstag nach Ostwestfalen zum SV Rödinghausen. Eine schwere Aufgabe für den Spitzenreiter.

"Rödinghausen hat in dieser Saison viel vor, dass hat man an den Transferaktivitäten in diesem Sommer gesehen. Uns erwartet ein richtig harter Brocken", sagt Taskin Aksoy.

Der Düsseldorfer Trainer muss am Rödinghausener Wiehen auf die verletzten Angreifer Emre Can und Dennis Dreyer verzichten.