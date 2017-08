Oberligist 1. FC Bocholt hat am letzten Tag der Transferperiode erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Philipp Goris vom Regionalligisten KFC Uerdingen verpflichtet.

Goris schnürte bereits in der Saison 2015/16 seine Schuhe für den 1. FC Bocholt. Sowohl in seiner Saison am Hünting als auch im Jahr zuvor für Rot-Weiß Oberhausens U23 sicherte sich der heute 22-Jährige den Titel des Oberliga-Torschützenkönigs.

Goris wurde in den Nachwuchsabteilungen von Rot-Weiß Oberhausen, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen ausgebildet, ehe er 2013 in die U23 von RWO wechselte. Nach seinem einjährigen Verbleib in Bocholt zog es den gebürtigen Dinslakener im Sommer 2016 zum KFC Uerdingen, wo Goris sich allerdings keinen Stammplatz erkämpfen konnte.

„Dass wir diesen Transfer so kurzfristig noch stemmen konnten, ist für uns eine tolle Geschichte“, freut sich Teammanager Manuel Jara auf der vereinseigenen Homepage über die Goris-Rückkehr. „Philipp hat in den letzten vier Jahren 63 Tore geschossen, zudem kennt er das Umfeld und wir wissen um seine Stärken. Er ist der gewünschte Zugang, der uns in der Offensive sofort helfen kann.“

Auch Philipp Goris freut sich darüber, wieder für den 1. FC Bocholt auflaufen zu können: „Es ist schön, wieder zurück am Hünting zu sein. Natürlich werde ich alles dafür geben, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und möglichst viele Tore dazu beisteuern zu können, damit wir die ambitionierten Ziele erreichen. Das haben sich die Bocholter Fans einfach verdient!“