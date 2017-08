Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf hat in Benito Raman einen weiteren Angriffsspieler für die laufende Saison verpflichtet.

Wie der Club am Donnerstag bekanntgab, wird der 22-Jahre alte Fußball-Profi für ein Jahr von Standard Lüttich ausgeliehen. Zudem haben die Düsseldorfer eine vertraglich vereinbarte Kaufoption für den ehemaligen belgischen Junioren-Nationalspieler. In der belgischen Liga erzielte Raman in 106 Spielen 20 Treffer.