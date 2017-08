Der VfL Bochum hat das Testspiel bei Bundesligist Bayer 04 Leverkusen mit 2:1 (2:0) gewonnen.

Das beherrschende Thema an diesem Tag war ein anderes – der 2:1 (2:0)-Sieg im Testspiel bei Bayer 04 Leverkusen wurde wegen der Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers Sidney Sam zur Randnotiz beim VfL Bochum.





Und dennoch bestand ein enger Zusammenhang zwischen der Nachricht vom neuen Angreifer, der vom Bundesligisten Schalke 04 kommt und einen Vertrag bis 2019 unterschrieben hat, und dem, was Atalan beim Test bei der Werkself bemängelte: „Mir fehlte die Gier nach Toren“, moniert der 37-Jährige. Nach den beiden Treffern von Johannes Wurtz (4. und 19.) hatte sich Atalan mehr Druck nach vorne gewünscht. „Ich weiß nicht, warum wir nicht mit voller Wucht reingehen. Da erwarte ich einfach mehr Sprints.“



Das sei ein Manko, das zu lösen Sidney Sam in den Augen seines neuen Trainers imstande wäre. „Es ist schön. Es freut mich, dass wir einen Spieler von dieser Qualität im Kader haben. Er wird uns mit seiner individuellen Qualität helfen können“, glaubt Atalan. Denn so sei der VfL künftig in der Lage, „Spiele auch mal durch Einzelaktionen zu entscheiden.“ Trotz aller Qualität des ehemaligen Profis von Schalke und Bayer Leverkusen appelliert Atalan an seinen neuen Hoffnungsträger: „Er muss Gas geben, er hat keinen Freifahrtschein.“

Leverkusen nach der Pause besser



Trotz des großen Themas kam Bochums Trainer noch einmal auf das Testspiel in Leverkusen zu sprechen. Ein guter Test sei es gewesen, die Mannschaft sei gut gefordert worden, habe zudem kaum Chancen zugelassen. „Man muss bedenken, dass wir mit einer halben A-Jugend gespielt haben“, betont Atalan. Doch grundsätzlich sei das Spiel in der Offensive nicht das gewesen, „was wir uns so vorstellen“.



Leverkusen war nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft, erspielte sich allerdings kaum zwingende Torchancen. Marlon Frey schlenzte eine Flanke zwar zum 1:2-Anschlusstreffer in den Winkel (69.), doch auch danach gelang es der Elf von Heiko Herrlich nicht, sich vor das Bochumer Tor vorzuarbeiten. Leverkusen blieb nur aus der Distanz gefährlich. Doch die Schüsse von Leon Bailey (75.) und Ömer Tokac (88.) landeten an der Latte.