Für den Landesliga-Aufsteiger steht am Sonntag (3.9, 15 Uhr) im Niederrheinpokal ein Wiedersehen mit dem Oberligisten TV Jahn Hiesfeld an.

"Mit dem Saisonstart sind wir sehr zurfrieden", erklärt Burgaltendorfs Trainer Philip Kruppe. "Nach vier Spielen haben wir als Aufsteiger neun Punkte, damit hätten wir selbst nicht gerechnet." In der Landesliga rangiert Kruppes Mannschaft somit auf Platz fünf - mit einem Torverhältnis von 4:4.

"Das habe ich nach der Vorbereitung anders vorhergesehen", gibt Kruppe zu Protokoll. "In den Testspielen und auch beim GENO Cup haben wir viele Chancen zugelassen. Auch im ersten Saisonspiel gegen Kray (2:1, Anm. d. Red.) war das der Fall."

Umso erfreulicher ist die momentane Defensivleistung seiner Mannschaft - die nicht von ungefähr kommt. "Wir haben defensiv viel gearbeitet und das System umgestellt. Somit haben wir das Zentrum im Mittelfeld gestärkt. Darüber hinaus haben wir auch das Anlaufen gegen den Ball viel trainiert." Dafür stockt der Motor im Offensivspiel momentan etwas. "Das Spiel noch vorne ist noch ausbaufähig."

Wiedersehen mit Hiesfeld

Am Sonntag ist aber nicht nur die Offensive gefordert. Gerade auf die Defensivabteilung wird viel Arbeit gegen den Oberligisten zukommen. "Ich erwarte einen starken Oberligisten. Hiesfeld ist sehr gut in die Saison gestartet und steht nicht ohne Grund auf dem vierten Platz", erklärt Kruppe. "Die Mannschaft hat eine hohe Qualität".

Die Mannschaft hat sich dieses Bonusspiel verdient. Philip Kruppe

Hohe Qualität besitzt auch der FSV Vohwinkel - ein weiterer Oberligist, den Burgaltendorf in der ersten Runde des Niederrheinpokals zugelost bekam und 2:0 schlug. "Ich denke, wir tun gut daran, ähnlich demütig wie gegen Vohwinkel in das Spiel gegen Hiesfeld zu gehen."

Vor einem Jahr trafen beide Mannschaften ebenfalls aufeinander, auch damals in der zweiten Runde des Niederrheinpokals. In Burgaltendorf hat sich in dieser Zeit einiges getan: Die Mannschaft ist von der Bezirks- in die Landesliga aufgestiegen und auch der Trainer ist neu.

Eine der Schlüsselfiguren des letztjährigen Erfolgs ist Torjäger Julian Engelmeyer. Der 34-Jährige erzielte damals beide Tore gegen den Oberligisten. In der 75. sowie der dritten Minute der Nachspielzeit stach Engelmeyer als Joker zu und sorgte mit seinen Toren für einen großen Pokaltag in Burgaltendorf.

"Julian ist ganz wichtig für uns, auch, wenn er momentan nicht auf die Einsatzzeiten kommt, die er sicherlich gerne hätte", lobt Kruppe seinen Stürmer. "Er motiviert die Mannschaft auf dem Platz und in der Kabine. Julian ist charakterlich überragend." Ohnehin lebe Burgaltendorf "von den Charakteren der Mannschaft."