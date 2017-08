Der amtierende Regionalliga-Meister Viktoria Köln hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Stürmer verpflichtet.

Nach der Verpflichtung von Simon Handle am Dienstag unterschrieb am heutigen Donnerstag Marc Brasnic von Bayer Leverkusen seinen Vertrag bei den Domstädtern. Der 20-jährige

Stürmer, der in Aachen geboren wurde, besitzt neben der deutschen auch die kroatische Staatsbürgerschaft und durchlief seit 2007 mehrere Jugendmannschaften der Leverkusener.

2015 unterschrieb er für die Werkself seinen ersten Profivertrag. Besonders in der Saison 2014/2015 machte Brasnic mit 27 Treffern in 26 Spielen in der A-Jugend-Bundesliga auf sich aufmerksam – zudem gelangen ihm dort auch fünf Treffer in der Gruppenphase der UEFA Youth League.

Zum Wechsel in den Seniorenbereich wurde der Stürmer an den SC Paderborn ausgeliehen, für den er sieben Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam. Für die zweite Mannschaft des SC blitzte sein Tor-Riecher wieder auf: In 13 Partien machte er acht Buden und gab zudem noch fünf

Vorlagen.

In der letzten Saison wurde Brasnic von Bayer an den Stadtrivalen Fortuna Köln ausgeliehen und erzielte in elf Pflichtspielen zwei Tore. Nun schnürt der Angreifer seine Schuhe bei der Viktoria und wird künftig mit der Rückennummer 11 auf Torejagd gehen.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter, freut sich über den neuen Spieler: "Marc passt perfekt in unser Profil, da wir auf junge Spieler setzen wollen. Er möchte sich bei uns wieder ins Rampenlicht spielen, nachdem er in den letzten Jahren eine eher unglückliche Zeit mit den beiden Ausleihen hatte. Diese Chance möchten wir ihm bieten. Er kann uns mit seiner enormen

Torgefährlichkeit und seiner Ausstrahlung im Strafraum definitiv weiterhelfen."