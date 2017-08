Fortuna Düsseldorf verliert seinen Offensivspieler Ihlas Bebou an Hannover 96. Der Spieler hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben.

Das bestätigte Hannovers Manager Horst Heldt am Donnerstag. Bis zu fünf Millionen Euro soll der Aufsteiger nach Düsseldorf überweisen. Bebou erzielte in den ersten vier Zweitligaspielen zwei Treffer. Auch Werder Bremen und der 1. FC Köln sollen an dem 23-Jährigen interessiert gewesen sein.

Friedhelm Funkel, Cheftrainer der Fortuna, bedauert den Abgang des Eigengewächses: „Wir haben mit Ihlas Bebou einen sehr guten Offensivspieler verloren. Wir haben aber auch immer gesagt, dass es Teil unseres Konzeptes ist, einem Spieler einen Wechsel zu ermöglichen, wenn er sich schneller entwickelt als der Verein und die Interessen des Vereins berücksichtigt werden. Das ist nun der Fall. Wir werden in den nächsten Wochen dafür arbeiten, den Verlust von Ihlas zu kompensieren. Deshalb haben wir mit Takashi Usami umgehend einen erfahrenen und fußballerisch exzellenten Offensivspieler verpflichtet.“