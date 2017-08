Tugrul Erat scheint sich seinen Stammplatz beim MSV zurückerobert zu haben. Auch bei der 1:2-Testniederlage in Mönchengladbach wirkte er in der vermeintlichen A-Elf mit.

Der Rechtsverteidiger deutete dabei immer wieder seine Qualitäten an, derzeit scheint er nach drei Spielen über 90 Minuten die Nase vor seinem Kollegen Nico Klotz zu haben. Erat will sich dessen jedoch nicht sicher sein: "Sicher ist gar nichts. Wir haben 22 gute Spieler in der Mannschaft und jederzeit kann ein anderer reinrutschen."

Der Start mit vier Punkten aus den ersten vier Spielen hat das ebenfalls bereits gezeigt. "Wir haben da zum Teil gut ausgesehen und wollen darauf weiter aufbauen", urteilt der ehemalige Nationalspieler Aserbaidschans, der zuletzt im März 2016 nominiert wurde. "Wir werden weiter trainieren und weiter punkten. Wenn wir so weitermachen, sind wir auf einem guten Weg, was den Klassenerhalt anbetrifft."

Dies zeigten die Duisburger auch beim Testspiel gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, auch wenn dieses am Ende mit 1:2 verloren ging. Beide Fohlen-Tore fielen dabei erst in der Schlussminute der jeweiligen Halbzeit. "Daran sieht man, dass man 90 Minuten lang konzentriert sein muss und nicht nur 88 oder 89", sieht Erat das mögliche Lernpotential. "Es ist eigentlich schade, dass wir verloren haben, weil ich glaube, dass wir gut gespielt haben. Da waren die Gladbacher ein bisschen cleverer."

Am Ende sei es aber "okay", gegen einen Bundesligisten nur 1:2 verloren zu haben: "Wir hatten viele Torchancen, wobei man die dann auch letztendlich reinmachen muss. Aber wir müssen eben noch lernen."