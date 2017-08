Das Testspiel gegen Mönchengladbach hat der MSV Duisburg zwar verloren, dennoch bescheinigten nicht wenige der 1.744 Zuschauer den Zebras eine ordentliche Partie.

Ilia Gruev war ein gefragter Mann. Auf der Baustelle zwischen dem Ausgang des Spielplatzes und den Kabinen wurde der MSV-Trainer immer wieder von Fans für Fotos angehalten und erfüllte ausnahmslos jeden Wunsch. "Müssen Sie noch telefonieren?", fragte er eine Duisburgerin grinsend, während sie vor Aufregung nicht sofort die Kamerafunktion gefunden hat. Die Laune beim Deutsch-Bulgaren war trotz der 1:2-Niederlage gut.

Schließlich war der Test gegen den Bundesligisten eine gute Trainingseinheit für die Zebras, wie Gruev befand: "Das Ergebnis ist nicht wichtig, sondern wie wir gegen eine starke Mannschaft mitgehalten haben. Das haben wir gut gemacht." Zwar traten die Fohlen ohne elf Nationalspieler an, dennoch waren mit Patrick Herrmann, Neuzugang Raul Bobadilla, der sein Comeback im Gladbach-Trikot feierte, oder Weltmeister Christoph Kramer einige Stammkräfte mit an Bord, die die Duisburger enorm gefordert haben. Gruev: "Wichtig war, dass wir gesehen haben, welche Defizite wir haben, schließlich hat ein Bundesligist ein anderes Niveau. Auch ohne die Nationalspieler hatten sie eine brutale Qualität und enormes Tempo. Wir haben versucht dieses Tempo mitzuhalten, das ist uns gelungen."

Ein Name fehlte jedoch überraschend im Kader: Gerrit Nauber. Die Duisburger erhielten kurzfristig vom DFB die Nachricht, dass er wegen seiner Roten Karte aus dem Freundschaftsspiel gegen Norwich City noch gesperrt sei. Verwunderlich, schließlich kam Nauber beim heimischen Vorbereitungsturnier bereits wieder zum Einsatz. Gruev: "Da kann man nichts machen."

Am Samstag folgt dann ein weiteres Testspiel gegen den Oberligisten VfB Speldorf. Zuvor wird es am Donnerstag eine Vormittagseinheit und am Freitag zwei Einheiten geben. "Das wird eine sehr intensive, harte Woche. Die Jungs ziehen aber gut mit, dementsprechend bin ich auch bisher zufrieden."