Der Wuppertaler SV hat nach der Absage von Borussia Mönchengladbach am kommenden Wochenende in der Regionalliga West spielfrei.

Wir haben die Gelegenheit genutzt, um uns mit WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler über die aktuelle Lage rum um die Rot-Blauen zu unterhalten.

Manuel Bölstler, wie bewerten Sie die ersten sechs Pflichtspiele in dieser Saison?

Wir sind auf jeden Fall zufrieden. Wir sind in der Liga mit zwei Siegen und drei Remis noch ungeschlagen, haben das Derby bei Rot-Weiss Essen gewonnen und sind im Niederrheinpokal eine Runde weitergekommen. Es läuft aktuell sehr gut.

Trübt die letzte Nullnummer gegen Rhynern ein wenig ihre gute Laune?

Klar ist doch, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. Darüber brauchen wir nicht reden. Der WSV sollte ein Heimspiel gegen Westfalia Rhynern, bei allem Respekt für den Aufsteiger, für sich entscheiden. Wir hatten auch genügend Einschussmöglichkeiten, um die drei Punkte am Zoo zu behalten. Aber das ist jetzt auch abgehakt.

Vor der Saison sprachen Sie davon, einen einstelligen Tabellenplatz belegen zu wollen. Aktuell liegt der WSV nur drei Punkte hinter Platz eins. Bleibt es beim ursprünglichen Saisonziel?

Natürlich. Wir haben einen Etat von 850.000 Euro. Damit liegen wir im Mittelfeld der Liga, so zwischen Platz neun und elf. Mit dieser Summe können wir doch nicht vom Trainer und der Mannschaft Platz eins fordern. Da sind andere Klubs viel besser aufgestellt als wir. Aber wir arbeiten daran, um jedes Jahr der Spitze ein wenig näher zu kommen. Bis dato spielen wir eine gute Saison und wir hoffen alle auf eine Fortsetzung des positiven Laufs.

Trotz des Derbysieges gegen RWE und dem guten Saisonstart waren gegen Wegberg-Beeck und Rhynern nur rund 2100 bzw. 2400 Zuschauer im Stadion? Sind Sie mit diesen Zahlen zufrieden?

Wir wollen uns stetig weiterentwickeln und das gilt auch für diesen Bereich. Unser Ziel muss es sein, diese Zahlen zu steigern. In der aktuellen Spielzeit wird es schwer, den Schnitt vom Vorjahr zu wiederholen. Letzte Saison hatten wir das Eröffnungsspiel gegen Viktoria Köln und kurze Zeit später ein Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen. In dieser Serie sind die Top-Spiele für uns nicht so günstig gelegt.

Das Rückspiel gegen Essen wird vom Spartensender Sport1 live ausgestrahlt. Ist das eine gute Nachricht für den WSV?

Natürlich! Wenn ein Regionalligist sich deutschlandweit dem TV-Publikum präsentieren kann, dann ist das doch eine tolle Sache. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir Wochen und Monate im voraus wissen, dass dieses Spiel live übertragen wird. So können wir uns dementsprechend auch im Vermarktungsbereich vorbereiten. Ärgerlich sind die Livespiele nur, wenn man zwei oder drei Wochen vorher davon informiert wird. Dann ist die Vorbereitungszeit einfach zu kurz.

Das Transferfenster schließt am Donnerstag. Wir der WSV noch einmal auf dem Markt tätig?

Das ist aktuell nicht geplant. Wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden. Aber natürlich hält man immer Augen und Ohren offen. Man kann ja auch noch nach dem 31. August vertragslose Spieler unter Kontrakt nehmen.