Westfalia Rhynern erwartet am Samstag (14 Uhr) den KFC Uerdingen. Das Spiel wird jedoch nicht am Papenloh stattfinden.

"Das ist ein Hochsicherheitsspiel und wir müssen daher in die Evora-Arena nach Hamm ausweichen", erklärt Trainer Holger Wortmann den Umzug. Die Evora-Arena, Heimat des Oberligisten Hammer Spielvereinigung, liegt rund sechs Kilometer vom Papenloh entfernt.

Gegen den KFC erwartet Wortmann eine ähnliche Begegnung wie in Wuppertal. Am vergangenen Spieltag holte der Aufsteiger ein torloses Remis im Stadion am Zoo. Wortmann: "Wir werden auch gegen Uerdingen sehr viel laufen und beißen müssen. Darauf sind wir eingestellt. Wir müssen wieder geschlossen als Einheit auftreten, dann ist auch gegen Uerdingen etwas drin."