RW Ahlen Albayrak sucht Spieler - für alle Positionen

1:4 am 1. Spieltag in Lippstadt und das Westfalenpokal-Aus gegen Post Detmold: Für Rot Weiss Ahlen hätte die Saison 2017/18 nicht schlechter starten können. Am Sonntag ein erster Hoffnungsschimmer.