Borussia Dortmund hat den deutschen U21-Europameister von 2017 und Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele 2016, Jeremy Toljan, verpflichtet.

Der Anfang des Monats 23 Jahre alt gewordene Außenverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

„Jeremy kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Abwehrseite spielen“, sagt Sportdirektor Michael Zorc und fügt hinzu: „Er war einer der Garanten für den Titelgewinn der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in diesem Sommer.“ Toljan kam in allen Partien über die volle Distanz zum Einsatz und bereitete während des Turniers drei Tore vor, darunter den Siegtreffer im Finale gegen Spanien (1:0).

Der gebürtige Stuttgarter absolvierte für die TSG Hoffenheim seit seinem Bundesliga-Debüt am 5. Oktober 2013 insgesamt 56 Bundesligaspiele mit zwei Toren und weitere sechs DFB-Pokalspiele. Von der U17 bis zum Olympia-Team, mit dem er 2016 in Brasilien die Silbermedaille gewann, lief er bislang 38 Mal für Deutschland auf. „Er ist ein Spieler mit großem Entwicklungspotenzial“, sagte Zorc.

Passlack wird nach Hoffenheim ausgeliehen

Felix Passlack (19) spielt in den kommenden knapp zwei Jahren für die TSG Hoffenheim und kehrt am 1. Juli 2019 zu Borussia Dortmund zurück. Zuvor hatte Passlack seinen Vertrag beim BVB vorzeitig bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Der vielseitig auf verschiedenen Positionen einsetzbare U20-Nationalspieler trägt seit dem Jahr 2012 das schwarzgelbe Trikot. Mit der U17 und der U19 gewann Felix Passlack in vier aufeinander folgenden Jahren (2014 bis 2017) die Deutsche B- und A-Jugend-Meisterschaft. 2015 wurde er als bester Spieler seines Jahrgangs mit der „Fritz-Walter-Medaille in Gold“ ausgezeichnet. Am 2. März 2016 bestritt er sein erstes von bislang 14 Bundesligaspielen. Außerdem kam er für Borussia Dortmund jeweils zwei Mal im DFB-Pokal sowie in der UEFA Champions League zum Einsatz, wo er am 22. November 2016 mit seinem Treffer im Spiel gegen Legia Warschau im Alter von 18 Jahren und 177 Tagen zum bislang jüngsten deutschen Torschützen in diesem Wettbewerb avancierte.

„All diese Fakten unterstreichen, auf welch hohem sportlichen Niveau sich Felix Passlack in extrem jungen Jahren bewegt“, betont BVB-Sportdirektor Michael Zorc: „Wir wünschen ihm in Hoffenheim so viel Spielpraxis wie möglich und glauben, dass er bei TSG-Trainer Julian Nagelsmann gut aufgehoben ist.“