Trotz eines deutlichen 8:3 (4:0)-Sieg ist RW Oberhausens Trainer Mike Terranova mit dem Testpiel gegen den Bezirksligisten SF Königshardt nicht zufrieden.

"Die drei Gegentore regen mich am Ende schon sehr auf. Das üben wir täglich im Training und sowas darf uns einfach nicht passieren", erklärte Oberhausens Trainer nach dem Spiel. Diese Abwehrfehler sind es, die seiner Mannschaft nach eigenen Angaben immer wieder zum Verhängnis werden: "Dadurch haben wir in der Vergangenheit zu viele Tore gefangen. Wir werden das mit den Spielern aufarbeiten."

Dabei sah es lange Zeit sehr gut aus für den Regionalligisten. Von Beginn an dominierte Rot-Weiß Oberhausen die Gastgeber aus Königshardt. Vor allem über die Außenpositionen wurde es brandgefährlich. Die Sportfreunde versuchten durch Zweikämpfe in die Partie zu kommen. "Ich denke, wir haben uns ganz gut verkauft. Es hat mich gewundert, dass RWO einige Stammspieler dabei hatte", erklärte SF Königshardts Trainer René Landers.

Zu Beginn ließ die Terranova-Elf einige Chancen liegen, aber zum Ende der ersten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag. Marvin Lorch (13.), Aaron Langen (26.), Can Serdar (40.) und Dominik Reinert (41.) erzielten den 4:0-Pausenstand aus Sicht des Regionalligisten. In der zweiten Halbzeit stellten Reinert (69.), Rafael Garcia (77., 81.) und Tarik Kurt (77.) auf 8:0.

Da waren wir kurz vor Schluss einfach zu unaufmerksam. Das darf uns gegen Aachen nicht passieren Felix Haas (Rot-Weiß Oberhausen)

"Sicherlich hätten wir noch mehr Tore schießen können, aber das war so ein typisches Spiel gegen einen Bezirksligisten. Die Fehler, die wir hinten gemacht haben, sind viel schlimmer", resümierte RWO-Verteidiger Felix Haas. Haas konnte nach seiner langen Verletzung endlich wieder auf dem Platz stehen. Die Fehler in der Abwehr haben den Innenverteidiger gewurmt: "Da waren wir kurz vor Schluss einfach zu unaufmerksam. Das darf uns gegen Aachen nicht passieren."

Dem Gastgeber aus der Bezirksliga gelangen kurz vor dem Ende noch drei Tore. Joel Bayram (85.) und Dusan Trebaljevac (85., 90.) konnten die Zuschauer nochmal jubeln lassen.

Terranova weiß genau wie sein Innenverteiger, dass solche Fehler gegen Alemannia Aachen am kommenden Spieltag (Samstag, 14 Uhr) nicht entstehen dürfen. "Wir müssen in Aachen wieder von Beginn an sicher stehen. Das haben wir gegen Viktoria Köln sehr gut gemacht", sagte Haas.

"Aachen ist ein sehr starker Gegner. Da bekommst du nichts geschenkt", schätzt Oberhausens Trainer seinen Gegner ein. Gegen die Alemannia wird Terranova dann wieder auf seine erste Mannschaft setzen. "Heute ging es darum, dass auch die Jungs, die hinten dran sind, ihren Einsatz bekommen", bilanzierte der 40-Jährige.