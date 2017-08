Norbert Elgert hat Benedikt Höwedes vor rund zehn Jahren den Sprung in den Profifußball geebnet.

Nach über 16 Jahren wird Schluss sein. Der FC Schalke 04 und Juventus Turin haben am Dienstagabend Einigung über die Ablösesumme erzielt – besteht Benedikt Höwedes den Medizincheck, wird er den Klub verlassen, für den er seit 2001 Fußball spielt.

„Ich habe den Vertrag mit pochendem Herzen unterschrieben“, hatte Höwedes gesagt, als er vor anderthalb Jahren seinen Vertrag auf Schalke bis 2020 verlängerte. Vieles sprach dafür, dass Höwedes seine Karriere bei dem Verein beenden wird, bei dem sie begonnen hat.

Es kam anders. Schalkes neuer Trainer Domenico Tedesco setzt nicht auf den einzigen Weltmeister im Team – weder als Verteidiger, noch als Kapitän. Vor dem Saisonstart nahm er Höwedes überraschend die Kapitänsbinde ab und reichte sie an Ralf Fährmann weiter. Sowohl gegen RB Leipzig als auch am Sonntag in Hannover saß Höwedes nur auf der Bank.

Norbert Elgert kennt Benedikt Höwedes schon seit 15 Jahren, als Trainer der Schalker A-Jugend hat er mit dem heute 29-Jährigen zwei Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Elgert möchte die Situation seines ehemaligen Spielers keinesfalls beurteilen. Gedanken zu Höwedes, mit dem er 2006 Deutscher A-Jugend-Meister wurde, hat sich der 60-Jährige allerdings schon gemacht. „Jeder weiß, wie sehr wir uns gegenseitig schätzen, besonders schätze ich Bennis integeren Charakter und seine herausragende Einstellung“, sagt Elgert und ergänzt: „Benni ist Schalker durch und durch.“

Elgert verspricht Unterstützung



Elgert verschweigt nicht, dass Höwedes und er den vergangenen Tagen telefoniert haben. „Ich melde mich immer bei meinen ehemaligen Spielern, wenn es etwas Herausragendes gibt, oder wenn ich weiß, dass es ihnen im Moment nicht so gut geht“, sagt der Schalker U19-Trainer. Sein Rat an Höwedes: „Kümmere dich jetzt mehr um dich selbst und bringe dich in die Form deines Lebens.“

Elgert weiß, dass Höwedes in den vergangenen Jahren nach Verletzungen immer wieder sehr früh ins Training eingestiegen ist. In der vergangenen Saison hatte Höwedes noch eine Operation an der Leiste verschoben, um der Mannschaft in der Rückrunde nicht zu fehlen. „Seine Entscheidungen waren für seine Gesundheit, aber auch für seine Leistung sicher nicht immer förderlich“, sagt Elgert. „Benni ist aber ein Spieler, für den das Wir immer größer ist als das Ich.“ In der heutigen Ich-zuerst-Gesellschaft, in der viele Fußballprofis, sicher nicht alle, ständig ihr Ego massieren, sei das keine Selbstverständlichkeit.

Die bedingungslose Unterstützung seines U19-Trainers ist Benedikt Höwedes auch beim Wechsel zu Juventus Turin gewiss. Genauso wie den anderen ehemaligen Spielern aus der Knappenschmiede, die Schalke verlassen haben. Felix Platte, der am Samstag einen Vier-Jahres-Vertrag beim Zweitligisten SV Darmstadt 98 unterzeichnet hat, schrieb auf Facebook: „Es war mir eine Ehre, für Schalke gespielt zu haben. Die Knappenschmiede, insbesondere Norbert Elgert, hat mir das Ganze erst ermöglicht, Profi-Fußball zu spielen. Dafür werde ich ein Leben lang dankbar sein.“

Sollte Benedikt Höwedes am Mittwoch in Turin tatsächlich vorgestellt werden, wird Elgert sicher mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge an den Tag zurückdenken, als sein ehemaliger Schüler Profi auf Schalke wurde. Höwedes sei als 18-Jähriger meistens im schon deutlich in die Jahre gekommenen Auto seiner Tante zum Training der A-Jugend gekommen. Auch Anfang 2007, eben an dem Tag, an dem Höwedes laut Elgert „seinen ersten kleinen Profivertrag“ auf Schalke unterschrieb, war er mal wieder mit der „Rostlaube der Tante“ unterwegs.

Höwedes und die „alte Rostlaube“

Höwedes und Elgert gingen über den Parkplatz des alten Parkstadions, auf dem die Profis ihre Autos geparkt hatten. Ganz andere Kaliber als der Wagen von Tante Höwedes. „Tolle Autos, oder?“ fragte Elgert seinen Abwehrchef. „Ja, Trainer, tolle Autos“, war seine Antwort. „Toll ja, aber nicht wichtig“, sagte Elgert. Als Weltmeister entschied sich Höwedes im Sommer 2014 für einen VW Beetle als Dienstwagen. In Blau. Die meisten Mitspieler bevorzugten da schon weitaus größere Autos aus dem Hause des ehemaligen Sponsors.

Am 13. Juli 2014, in der magischen Nacht in Brasilien, als Deutschland Argentinien schlug und Weltmeister wurde, bekam Norbert Elgert anderthalb Stunden nach der Siegerehrung eine SMS. Der Absender: Benedikt Höwedes. Auf dem Foto waren der Weltmeister und sein Pokal zu sehen. Darunter stand: „Danke für alles, Coach!“