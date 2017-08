Nun hat es tatsächlich geklappt: Emre Mor (20) verlässt Borussia Dortmund nach einem Jahr und wechselt auf eigenen Wunsch zu Celta de Vigo.

Der türkische A-Nationalspieler war vor einem Jahr vom dänischen Klub FC Nordsjaelland zu Borussia Dortmund gekommen und wurde in der abgelaufenen Saison in 18 Spielen der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der UEFA Champions League eingesetzt.

Der in Dänemark aufgewachsene, dribbelstarke Angreifer hat Borussia Dortmund um die Freigabe gebeten, weil er sich bei einem anderen Klub größere Einsatzchancen erhofft als in der weiterhin namhaft besetzten BVB-Offensive. „Wir respektieren diesen Wunsch und wünschen Emre für die Zukunft viel Erfolg“, sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Mor konnte beim BVB nicht überzeugen. Zu eigensinnig spiele er oft, zu selten treffe er die richtigen Entscheidungen, zu wenig habe er sich in dem einen Jahr entwickelt, ist aus dem Klub zu hören. Der BVB soll für Mor nun 13 Millionen Euro kassieren.