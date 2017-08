Um 18.30 Uhr ist Anstoß im Grotenburg-Stadion. Rot-Weiss Essen ist in der Regionalliga zu Gast beim ambitionierten Aufsteiger KFC Uerdingen.

Am vergangenen Samstag hatten die Bergeborbecker mit Defensiv-Patzern einen möglichen Sieg beim Bonner SC verspielt. Vor dem ersten Treffer kam es zum Missverständnis zwischen Jan-Steffen Meier und Philipp Zeiger, diesen nutzte der Bonner Stürmer Jannik Stoffels zum 1:0-Führungstreffer. Beim zweiten Bonner Tor hatte Zeiger einen Schuss mit der Hand abgewehrt und so einen Elfmeter verursacht. Beim 3:3-Ausgleich zum Endstand hatte die Defensive der Essener zunächst den Bonner Sebastian Hirsch unbedrängt flanken lassen, Nico Perrey köpfte anschließend ungedeckt ein.

Solche Fehler dürfen sich die Essener in Krefeld nicht leisten. Der KFC gilt nach den Sommertransfers als ein Top-Favorit auf den Aufstieg. Mit neun Punkten aus den ersten vier Spielen untermauerten die Seidenstädter diese Ambitionen bisher. Essens Trainer Sven Demandt sprach seiner Abwehr jedoch erneut das Vertrauen aus. Zeiger, der einen rabenschwarzen Tag in der ehemaligen Bundeshauptstadt erwischte, agiert in der Innenverteidigung weiterhin neben Jan-Steffen Meier. Auf den Außen kommen erneut Kevin Grund und Dennis Malura zum Einsatz.

Auch in der Offensive gibt es keine Wechsel.

Die Aufstellungen in der Übersicht:

RWE: Heller - Malura, Zeiger, Meier, Grund - Brauer, Lucas - Pröger, Baier, Bednarski - Platzek.

Bank: Lenz - Urban, Ngankam, Cokkosan, Jansen, Tomiak, Remmo.

KFC: Vollath - Bittrof, Schorch, Erb, Chessa - Schwertfeger, Ellguth - Kefkir, Krempicki, Dorda - Musculus.

Bank: Benz, Talarski, Reichwein, Binder, Rüter, Tellez, Endres.