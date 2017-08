Der Essener Torwart Lukas Raeder hat einen neuen Verein gefunden. Den Ex-Schalker zieht in die englische League One.

Wie diese Redaktion erfuhr, hat der 23-Jährige am Donnerstag einen Vertrag bei Bradford City unterschreiben. Der englische Drittligist belegt nach vier Spielen den neunten Platz. In der vergangenen Saison scheiterte der Verein nur knapp am Aufstieg in die zweitklassige Championship. Bradford scheiterte in der Relegation am FC Millwall.

Newcastle und Southampton hatten Interesse

Nun soll Raeder dabei helfen, einen erneuten Anlauf in Richtung Aufstieg zu nehmen. Der deutsche Torwart hatte mit einem Engagement in der Premier League geliebäugelt. Newcastle United und der FC Southampton hatten laut englischen Medienberichten Interesse an einer Verpflichtung signalisiert, ein Deal kam jedoch nicht zustande. Am Deadline Day schlug schließlich Bradford City zu und sicherte sich die Dienste des Esseners.

Für Raeder ist es die zweite Station im Ausland. In den vergangenen drei Jahren spielte er für den portugiesischen Erstligisten Vitória Setúbal, für den er 27 Spiele absolvierte. Aufgrund interner Differenzen kam er in der vergangenen Saison nicht zum Einsatz. Nun wird der 1,94 Meter große Torhüter einen Neuanfang in England wagen.

Bundesliga-Debüt gegen Borussia Dortmund

Damit setzt Raeder seine internationale Karriere fort, die einst beim Essener Amateurverein ESC Rellinghausen begann. Seinen ersten großen Erfolg feierte der Torwart im Jahr 2012, als er mit der U19 des FC Schalke 04 deutscher A-Jugend-Meister wurde. Im gleichen Jahr folgte der Wechsel in Seniorenabteilung des FC Bayern München. Beim deutschen Rekordmeister kam er zunächst überwiegend in der Regionalliga-Reserve zum Einsatz.

Am 12. April 2014 gab er sein Bundesliga-Debüt gegen Borussia Dortmund. Vier Tage später stand er im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt (5:1) zwischen den Pfosten. Seitdem stehen eine deutsche Meisterschaft und der Gewinn des DFB-Pokals in seiner Vita.