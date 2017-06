Die deutsche U21-Auswahl ist zum zweiten Mal Fußball-Europameister. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz setzte sich am Freitag im Finale in Krakau mit 1:0 (1:0) gegen Spanien durch.

Wer hätte gedacht, dass die deutsche Mannschaft der U21-EM Europameister wird? Und das auch noch gegen die überragenden Spanier! Ein Kopfball von Mitchell Weiser (40.) bedeute für die Junioren den EM-Sieg. Gegen die Stars von Atletico und Real Madrid zeigte das Team von Stefan Kuntz eine überragende Leistung. Nicht nur taktisch und kämpferisch, sondern auch spielerisch waren die Deutschen den Spaniern mindestens ebenbürtig.

Neu-Dortmunder in der Startelf

Gegen den Favoriten hatte Trainer Stefan Kuntz das Halbfinal-Team nur auf wenigen Positionen umgebaut. Herthas Niklas Stark, der sich beim Aufwärmen vor dem Sieg im Elfmeterschießen gegen England verletzt hatte, rückte wieder in die Innenverteidigung, für den verletzten Neu-Berliner Davie Selke wurde nicht der gegen England per Kopfball erfolgreiche Joker Felix Platte in den Angriff gestellt sondern der Neu-Dortmunder Maximilian Philipp. Philipp ist spielstärker als Platte, auch verfügt er über ein gutes Defensivverhalten, was gegen die schnell kombinierenden Spanier kein Nachteil war.

Dabei begann Deutschland ein wenig fahrig und ließ Spanien in den ersten Minuten viel Raum, doch die Nervosität verschwand schnell. Die ersten Chancen gehörten den Deutschen: Mitchell Weisers Schuss aus halblinker Position wurde von Torhüter Kepa Arrizabalaga über die Latte gelenkt, Schalkes Max Meyer scheiterte mit seinem Versuch von der Strafraum-Linie am Pfosten. Deutschland kontrollierte das Spiel nach der Anfangsphase - das war durchaus überraschend, denn die Spanier wurden selbst von Stefan Kuntz in einer ganz eigenen Liga bei diesem Turnier gesehen. Sie haben nur noch wenig gemein mit ihren Vorgängerteams. Spanien verteidigt tiefer, lange Ballstafetten am Strafraum des Gegners sind gar nicht mehr im Programm.

DFB-Team diktierte den Rhythmus

Eben jener Variantenreichtum hatte ihnen bei diesem Turnier ihre Favoritenstellung eingebracht - mit Spielern wie Marco Asensio von Real Madrid, mit Saul Niguez, der schon seit zwei Jahren zum Champions-League-Team von Atletico Madrid, gehört, und dem Kapitän Gerdard Deulofeu von der AC Milan. Doch nur selten kamen die Spanier in die Nähe des deutschen Tores. Geschickt nahm das DFB-Team immer wieder das Tempo aus dem Spiel, diktierte den Rhythmus.

Vor allem die Aufstellung von Philipp erwies sich als sich dabei als richtige Maßnahme. Mit ihm eröffneten sich im Angriffsspiel weit mehr Möglichkeiten, als dies mit Felix Platte der Fall gewesen wäre. Umgekehrt rückte die deutsche Defensive in den richtigen Augenblicken zurück und konnte so die Konter der Spanier verhindern. Ganz gleich wer, sich über die rechte deutsche Seite versuchte - er hatte in Jeremy Toljan eine unerbittlichen Gegenspieler. So dürften sich wohl nur die wenigsten dieses Finale vorgestellt haben. Und noch vor der Pause wurde der couragierte Auftritt der Deutschen mit dem ersten Tor belohnt: Herthas Mitchell Weiser verwandelte eine Flanke von Jeremy Toljan in eine Kopfball-Bogenlampe. Spaniens Keeper war geschlagen.

Die zweite Hälfte begann Spanien mit großem Engagement. Nun war es für einige Minuten das Spiel, dass die meiste vom Favoriten erwartet hatten: Schnelle Angriffe über die Flügel zum deutschen Tor. Saul Nigeuz, der schon fünf Tore erzielt hatte, scheiterte mit einem Kick aus 16 Metern an Pollersbeck, im Gegenzug konnte wurde Meyer bei einem Konter geblockt, Torwart Arrizabalaga konnte gegen Serge Gnabry mit dem Fuss klären; Marc-Oliver Kempfs Kopfball ging knapp am Tor vorbei. Die letzten Minuten wurden zu einem Abnutzungskampf: Spanien griff an, aber Deutschland verteidigte mit Geschick und Glück die Führung.