Landesliga-Absteiger TuS Essen-West 81 muss einen empfindlichen Aderlass verkraften. Der Trainer will dem Verein dennoch die Treue halten.

Fußball-Bezirksligist TuS West 81 spürt deutlich die Nachwehen des Abstiegs. Wenn Trainer Björn Matzel am Sonntag zum ersten Training bittet, wird die Mannschaft wohl noch ziemlich übersichtlich sein. Die Personallage ist offenbar schwierig. Neun Spieler werden den Verein verlassen, Marc Brose ist noch lange verletzt. Den Schwund wird der Klub vermutlich nicht so leicht kompensieren können. Fünf Neuzugänge stehen derzeit auf dem Plan.

„Wir haben zusammen mit den Neuen eine hohe Qualität im Team. Uns ist aber auch klar, dass wir nicht so breit aufgestellt sind“, sagt der 1. Vorsitzende Frank Ritter, der das Ziel in der ersten Bezirksliga-Saison zunächst im gesicherten Mittelfeld sieht. Seinen Optimismus teilen aber wohl nicht alle im Verein. Ritter sieht nicht so schwarz: „An der Masse der Spieler liegt es nicht. Wir haben in unserer zweiten Mannschaft gute Jungs, die bei uns mithalten können. Und vier Spieler haben sich für Sonntag zum Probetraining angekündigt. Vielleicht ist da auch noch jemand dabei.“ Und zur Not kämen ja auch noch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Die A-Jugend wurde Vierter in der Kreisklasse, TuS 81 II belegte den dritten Platz in der Kreisliga B.

Ritter ist strikt dagegen, Spieler teuer einzukaufen, auch wenn das Geld dafür durchaus vorhanden sei. So bleibt der Kader vorerst klein und wird aus den eigenen Reihen aufgestockt. „Ich werde wohl Trainer bleiben“, sagt Björn Matzel. „Ich kann die Jungs nicht im Stich lassen.“

„Wir müssen uns schütteln und neu anfangen“, sagt Ritter. Es sei vor allem wichtig, wieder ein Mannschaftsgefüge zu bilden.

Es bleiben viele Fragezeichen bei TuS West 81. Die Wechselfrist ist an diesem Samstag abgelaufen, so dass der Verein erst einmal Klarheit hat, wer geht oder gehen will. „Es wird sich schon alles richten“, sagt Ritter.

Abgänge (vorläufig): Thimo Sous, Arian Kadrijaj (beide SV Burgaltendorf), Sükrü Bayar (unbekannt), Lars Brose (voraussichtlich Mülheimer Spielverein 07), Raphael Borkowski (TuS 84/10), Robin Weber (Schönebeck), Alison dos Santos (Kray), Julian Fischer (FC Kray), Arkadiusz Brenk (hört auf).

Zugänge (vorläufig): Said Attouch (TuS 84/10), Sven Wienecke (ESC Rellinghausen), Serkan Özer, Ömer Altunel (TuS Holsterhausen), Delowan Nawzad (Arminia Klosterhardt).