Am 04.07.2017 spielt die erste Mannschaft des Erler SV 08 im Rahmen der Saisonvorbereitung gegen Rot Weiss Ahlen.

Anstoß ist am Forsthaus um 19 Uhr. Vor dieser Begegnung ist ein Vorspiel der Erler U10 geplant. Es ist nicht nur ein besonderes Spiel für die Erler, sondern auch für den Ahlener Mittelfeldakteur Cihan Yilmaz.

Yilmaz gehört zum Trainerstab der U10-Mannschaft des Erler SV 08. Der 34-Jährige leistet in den Reihen der Erler Jugend mit dem Trainerstab sensationelle Arbeit. Die U10-Mannschaft der Grün-Weißen Erler sind nicht nur im Fußballkreis Gelsenkirchen bekannt, sondern vertreten Erle sowohl bundesweit, als auch international.

Yilmaz spielte bereits in der türkischen Liga und wechselte 2015 zu RW Ahlen. Erst zuletzt verlängerte er trotz des Oberliga-Abstieges der Ahlener seinen Vertrag bis 2019. Ob beim Erler SV, als auch bei Rot Weiss Ahlen wird er mit seinem Spitznamen gerufen "Cio". In der vergangenen Saison erzielte der beidfüßige Akteur in 30 Ligaspielen 14 Tore.

"Wir sind stolz, dass so ein erfahrener Fußballer in unserer Jugend mitwirkt. Die Jungs können viel von ihm lernen. Das komplette Trainer-Gespann rund um Raffa Kus und Cio leisten hervorragende Arbeit in unserem Verein. Es wird bestimmt ungewöhnlich sein Cio, in rot-weißen Fußballsachen zu sehen, obwohl man ihn immer in grün-weiß am Forsthaus sieht. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel", sagt Michael Czerwinski, stellvertretender Jugendleiter des Erler SV.