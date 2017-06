Vor wenigen Tagen wurde die überraschende Trennung zwischen dem KFC Uerdingen und Danny Rankl, der in der Aufstiegssaison 18 Tore für die Krefelder erzielte, bekanntgegeben.

Beim KFC wird ab sofort unter Profibedingungen trainiert. Heißt: Zwei Trainingseinheiten am Tag inklusive. Das konnte der 28-jährige Rankl mit seinem Beruf nicht unter einen Hut bringen. Rankl will weiter Spaß am Fußball haben - aber der Beruf soll im Vordergrund stehen.

Am Donnerstagabend stellte ihn sein neuer Klub vor. Rankl kehrt zum Landesligisten SV Sonsbeck zurück. An der Balberger Straße ist Rankl kein Unbekannter. Als der SVS noch in der Oberliga spielte, erzielte der Mittelstürmer 22 Tore für Sonsbeck. Jetzt ist er wieder da. "Danny ist nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich für uns eine herausragende Verstärkung. Er wird mit seiner großen Erfahrung vor allem unseren vielen jungen Spielern wichtige Hilfestellungen geben können. Ihm lagen zahlreiche Angebote anderer Vereine vor. Aber er hat sich für uns entschieden, denn der SV Sonsbeck ist für ihn eine echte Herzensangelegenheit", erklärt Guido Lohmann, Sportlicher Leiter der Sonsbecker, den Transfercoup gegenüber der "NRZ".

Nach RevierSport-Informationen hatten bis zuletzt auch der Regionalligist SG Wattenscheid 09 als auch der ambitionierte Oberligiste 1. FC Bocholt Interesse an Rankl bekundet.