Oberliga-Aufsteiger Westfalia Herne kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Sebastian Mützel (27) zählen.

Christian Knappmann, der Trainer des SC Westfalia Herne, staunte über die starke Leistung, die seine Mannschaft lange Zeit bot im Testspiel bei der U21 des 1. FC Köln (Endstand 2:5 aus Herner Sicht). In der Aufstellung wie auch in der Torschützenliste fand sich aber noch eine weitere Überraschung.

Denn auch Sebastian Mützel gehörte zu den Spielern, die Knappmann im Laufe der Begegnung einwechselte, und ihm gelang auch der Treffer zum 2:5-Endstand aus Herner Sicht in der 87. Minute. Eigentlich hatte die Westfalia schon die Trennung von Mützel verkündet, aber er wird auch zur kommenden Oberliga-Saison beim Westfalenligameister und Aufsteiger bleiben.

Denn Kevin Steuke, so Knappmann, werde aus beruflichen und zeitlichen Gründen nicht mehr für die Herner auflaufen und zum FC Kray wechseln, weil er unter der Woche abends nicht mehr im nötigen zeitlichen Umfang trainieren könne: „Seine Hauptarbeitszeit ist abends – unsere allerdings auch.“

Und so sind sich die Westfalia und Mützel wieder näher gekommen. „Wir haben eine Lösung mit Sebastian Mützel gefunden“, so Knappmann. Der dem Rückkehrer, der noch gar nicht richtig weg war, in Köln auch eine gute Leistung attestierte und darüber hinaus erklärt: „Er ist ja auch bei den Fans ein Sympathieträger.“

Zur Pause wechselten in Köln beide Teams kräftig durch, bis in die zweite Halbzeit hinein war Knappmann auch fußballerisch von seinem Team – nach erst drei Trainingstagen und noch ohne die Neuzugänge – angetan.

Marius Laux hatte Köln in Führung gebracht (6.), Fatlum Zaskoku (27.) für Herne ausgeglichen. In Halbzeit zwei trafen zunächst Stanley Ratifo (51.), Roman Prokoph (59.), Marco Ban (61.) und Birk Risa (83.) für die Gastgeber, ehe Sebastian Mützel drei Minuten vor dem Abpfiff den Schlusspunkt setzte.