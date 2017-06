Der FC Schalke 04 hat einen Co-Trainer gefunden: Der 32-jährige Peter Perchtold unterstützt künftig Trainer Domenico Tedesco.

Am Vormittag war bekannt geworden, dass der erfahrene Peter Hermann beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf bleibt.

Perchtold spielte für den VfB Stuttgart (2005 bis 2008), den 1. FC Nürnberg (2008 bis 2010) und für Gold Coast United in Australien (2011), bevor er sich für eine Karriere als Trainer entschied. Beim FSV Mainz 05 assistierte er Martin Schmidt, zunächst bei der U23 und ab Februar 2015 bei den Profis. Eingestellt hatte ihn der aktuelle Schalke-Sportvorstand Christian Heidel, damals noch für Mainz verantwortlich.

Damit ist Schalkes Trainerteam komplett. Tedesco und Perchtold werden von Simon Henzler (Torwarttrainer), Ruwen Faller, Daniel Behlau (Konditionstrainer) sowie Lars Gerling und Mirco Schüller (Spiel- und Videoanalysten) unterstützt. Auch Behlau ist neu - er arbeitete zuletzt für die Knappenschmiede. Fabio Casalnuovo leitet die Scouting-Abteilung.

Ex-Trainer Markus Weinzierl hatte aus Augsburg seine engen Vertrauten Tobias Zellner, Wolfgang Beller und Thomas Barth mitgebracht. Das Quartett kennt sich seit gemeinsamer Zeit in Regensburg. Dass Zellner, Beller und Barth auch Tedesco unterstützen, galt von Beginn an als ausgeschlossen.

Der Vorbereitungsplan des FC Schalke 04

Samstag, 1. Juli: Trainingsauftakt mit medizinischen Tests

Montag, 3. Juli, 10.30 Uhr: Trainingsauftakt (öffentlich, am Vereinsgelände)

Samstag, 8. Juli, 19 Uhr: SpVgg Erkenschwick - Schalke 04 (Stimberg-Stadion)

Samstag, 15. Juli, 14.05 Uhr: SC Paderborn - Schalke 04 (Benteler-Arena)

16. bis 22. Juli: "China-Reise"

Mittwoch, 19. Juli, 13.50 Uhr: Besiktas Istanbul - FC Schalke 04 (in ZhuHai)

Freitag, 21. Juli, 13 Uhr: Inter Mailand - FC Schalke 04 (in Changzhou)

25. Juli bis 1. August: Trainingslager in Mittersill (Österreich)

Mittwoch, 26. Juli, 18 Uhr: Neftchi Baku - FC Schalke 04 (in Neukirchen)

Sonntag, 30. Juli, 17.30 Uhr: SD Eibar - FC Schalke 04 (in Mittersill)

Samstag, 5. August, 16 Uhr: Crystal Palace FC - Schalke 04 (Stadion Selhurst Park)

Sonntag, 6. August: "Schalke-Tag" rund um die Veltins-Arena

Zwischen dem 11. und 14. August: Dynamo Berlin - Schalke 04 (1. Runde im DFB-Pokal)

18. bis 20. August: Bundesliga-Start