Der 1. FC Bocholt will nächstes Jahr mit allen Mitteln in die Regionalliga aufsteigen. Trainer Manuel Jara lässt daran keinen Zweifel aufkommen.

Nach einem guten dritten Platz in der vergangenen Spielzeit, wollen die Bocholter in dieser Saison in der Oberliga Niederrhein ganz oben landen. Jara bestätigte dabei seine Aussagen, die er schon Mitte April getroffen hatte.

Damals war schon vom Aufstieg die Rede. Dieses Mal wurde Jara noch etwas konkreter: "Der Gedanke an den Aufstieg ist sehr positiv besetzt. Im letzten Jahr wurden wir Dritter, da ist es ja nur logisch, dass wir darüber nachdenken. Der Sprung nach oben ist auf jeden Fall zu schaffen. Wenn ich sagen würde, dass wir uns erst einmal stabilisieren wollen, wäre das völliger Quatsch."

Allerdings weiß Jara auch, dass es noch andere gute Mannschaften in der Oberliga Niederrhein gibt: "Ich sehe den VfR Krefeld-Fischeln und den VfB Homberg ziemlich weit oben. Des Weiteren traue ich auch dem TV Jahn Hiesfeld zu, oben mitzuspielen. ETB Schwarz-Weiß Essen hat ja auch Ansprüche angemeldet. Ob es bei ihnen schon im ersten Jahr nach der Ankündigung reicht, glaube ich nicht unbedingt. Sie haben eine schwere Zeit hinter sich, aber man weiß ja nie. Zudem gibt es fast jedes Jahr eine Überraschungsmannschaft."

Als größten Mitfavoriten sieht er allerdings den letztjährigen Vizemeister SpVg Schonnebeck: "Sie haben die Saison vor uns beendet, da ist es normal, dass sie nächstes Jahr wieder oben mitspielen wollen. Ich sehe sie vielleicht sogar eine Nasenlänge vor allen anderen Teams. Sie haben sich noch einmal verstärkt, während wir viele junge Spieler geholt haben. Wir haben nächstes Jahr Jugend forscht im Team."

Dennoch hat der Trainer Vertrauen in seinen Kader: "Wir sind in der Breite wahrscheinlich stärker aufgestellt als im letzten Jahr. Allerdings haben uns einige erfahrene Spieler verlassen. Diese Abgänge haben wir zumeist mit Jungs aus der A-Jugend-Bundesliga aufgefüllt. Viele junge Spieler im Kader zu haben, hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Ich befürchte trotzdem, dass sie in den ersten Wochen noch einiges lernen müssen." Doch genau in den ersten Partien kann sich eine Saison laut Jara entscheiden: "In der vergangenen Spielzeit haben wir vor allem in den ersten Begegnungen nicht so gepunktet, wie wir es wollten. Vielleicht hätten wir noch ein wenig länger oben mitspielen können, wäre es da anders gelaufen."



Aber einen Wunsch konnte sich Jara dennoch nicht erfüllen: "Leider haben wir es nicht geschafft, einen Stürmer zu bekommen, der vorne jeden Ball wegmacht. Das hatte bedauerlicherweise mehrere Gründe."