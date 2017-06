Vergangene Saison lief die SpVg Schonnebeck hinter dem ambitionierten KFC Uerdingen mit 72 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz ein - sechs Punkte vor dem 1. FC Bocholt, der Dritter wurde.

Aus der Regionalliga ist kein Verein in die Oberliga Niederrhein abgestiegen. Die Sportfreunde Siegen, die TSG Sprockhövel, Schalke II und auch RW Ahlen werden allesamt in der Oberliga Westfalen auflaufen. Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies muss sich auch deshalb nun der Frage stellen: Ist der Regionalligaaufstieg das Ziel für die kommende Saison? Die ganz klare Antwort: "Nein, damit beschäftigen wir uns nicht." Noch nicht. Denn die Saison hat noch nicht begonnen. Was aber passiere, wenn die Spielvereinigung einen guten Start erwische, könne Tönnies noch nicht genau sagen.

Einen Tabellenplatz will der Trainer nicht als Ziel ausgeben. Viel mehr soll seine Mannschaft wieder eine eingeschworene Einheit werden. Charakter soll sie besitzen - genau wie in der vergangenen Spielzeit. "Ich will eine charakterlich starke Truppe haben, die ähnlich wie letztes Jahr jedes Spiel so angeht, als sei es ein Pokalspiel", fordert Tönnies. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, jede Begegnung soll ein K.O.-Spiel für uns sein."

Auch wenn etliche Trainer den Essener Vertreter als Aufstiegskandidaten Nummer eins sehen, bleibt der Bruder der verstorbenen MSV-Legende Michael Tönnies auf dem Boden: "Wir können nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Wohin das führt, hat man beim TSV Meerbusch gesehen. Das führt ganz schnell in eine Abwärtsspirale, aus der man sich nicht mehr befreien kann." In der äußerst ausgeglichenen Liga sei alles möglich, so der Tenor. "Homberg hat sich gut verstärkt, Bocholt will sowieso hoch. Auch der ETB hat erklärt, mal aus der Oberliga raus zu wollen - am liebsten nach oben, nicht nach unten. Velbert, Krefeld-Fischeln und auch Ratingen haben ebenfalls sehr gute Mannschaften. Da können wir nicht auf einen Tabellenplatz schauen - und werden es auch nicht", die klare Aussage von Tönnies.

Den Trainer des letztjährigen Tabellendritten Manuel Jara stört dies aber nicht, den Verein vom Schetters Busch zum Favoriten auszurufen: "Wir wollen aufsteigen. Unser Kader ist in der Breite auch stärker geworden. Schonnebeck sehe ich trotzdem noch eine Nasenlänge vor uns. Die haben sich gut verstärkt und sind erfahrener als wir."