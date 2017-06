Die DFL hat am Donnerstag um 12 Uhr den Spielplan für die 2. Bundesliga veröffentlicht.

Der VfL startet mit einem tollen Spiel gegen den FC St. Pauli. Der MSV beginnt nach dem Aufstieg in die 2. Liga mit einem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden. Fortuna Düsseldorf hat gleich ein schweres Heimspiel vor der Brust - Braunschweig kommt am ersten Spieltag. Und am 2. Spieltag geht es gleich im Derby zwischen dem VfL und dem MSV rund.

In der neuen Zweitligasaison finden am Freitag nur noch zwei Spiele statt, dafür mindestens drei am Samstag. Am Sonntag stehen nur noch drei Spiele auf dem Programm. Sollte in der Fußball-Bundesliga am Montag gespielt werden, finden am Samstag vier Zweitligaspiele statt.

Alle Spieltage in der Übersicht

1. Spieltag - 28.-31.07.2017

VfL Bochum - St. Pauli

Ingolstadt - Union Berlin

Darmstadt - Fürth

Dresden - MSV

Heidenheim - Aue

Düsseldorf - Braunschweig

Nürnberg - Kaiserslautern

Bielefeld - Regensburg

Kiel - Sandhausen

2. Spieltag - 04.-07.08.2017

Braunschweig - Heidenheim

Union Berlin - Kiel

St. Pauli - Dresden

Fürth - Bielefeld

Sandhausen - Ingolstadt

Kaiserslautern - Darmstadt

Aue - Düsseldorf

MSV - VfL Bochum

Regensburg - Nürnberg

3. Spieltag - 18.-21.08.2017

Ingolstadt - Regensburg

Darmstadt - St. Pauli

Braunschweig - Aue

Dresden - Sandhausen

Heidenheim - MSV

Düsseldorf - Kaiserslautern

Nürnberg - Union Berlin

Bielefeld - VfL Bochum

Kiel - Fürth

4. Spieltag - 25.-28.08.2017

Union Berlin - Bielefeld

St. Pauli - Heidenheim

Fürth - Ingolstadt

VfL Bochum - Dresden

Sandhausen - Düsseldorf

Kaiserslautern - Braunschweig

Aue - Nürnberg

MSV - Darmstadt

Regensburg - Kiel

5. Spieltag - 08.-11.09.2017

Ingolstadt - Aue

Darmstadt - VfL Bochum

Braunschweig - Sandhausen

Dresden - Fürth

Heidenheim - Regensburg

Düsseldorf - Union Berlin

Nürnberg - St. Pauli

Bielefeld - MSV

Kiel - Kaiserslautern

6. Spieltag - 15.-17.09.2017

Darmstadt - Bielefeld

Union Berlin - Braunschweig

St. Pauli - Ingolstadt

Fürth - Düsseldorf

VfL Bochum - Heidenheim

Sandhausen - Kaiserslautern

Aue - Kiel

MSV - Nürnberg

Regensburg - Dresden

7. Spieltag - 19.-21.09.2017

Ingolstadt - MSV

Braunschweig - Fürth

Dresden - Bielefeld

Heidenheim - Darmstadt

Sandhausen - Union Berlin

Düsseldorf - Regensburg

Nürnberg - VfL Bochum

Kaiserslautern - Aue

Kiel - St. Pauli



8. Spieltag - 22.-25.09.2017

Darmstadt - Dresden

Union Berlin - Kaiserslautern

St. Pauli - Düsseldorf

Fürth - Nürnberg

VfL Bochum - Ingolstadt

Aue - Sandhausen

Bielefeld - Heidenheim

MSV - Kiel

Regensburg - Braunschweig

9. Spieltag - 29.09.-02.10.2017

Ingolstadt - Darmstadt

Braunschweig - St. Pauli

Heidenheim - Dresden

Sandhausen - Regensburg

Düsseldorf - MSV

Nürnberg - Bielefeld

Kaiserslautern - Fürth

Aue - Union Berlin

Kiel - VfL Bochum

10. Spieltag - 13.-16.10.2017

Darmstadt - Nürnberg

Dresden - Ingolstadt

Heidenheim - Kiel

St. Pauli - Kaiserslautern

Fürth - Aue

VfL Bochum - Sandhausen

Bielefeld - Düsseldorf

MSV - Braunschweig

Regensburg - Union Berlin

11. Spieltag - 20.-23.10.2017

Ingolstadt - Heindenheim

Braunschweig - VfL Bochum

Union Berlin - Fürth

Sandhausen - Fürth

Düsseldorf - Darmstadt

Nürnberg - Dresden

Kaiserslautern - MSV

Aue - Regensburg

Kiel - Bielefeld

12. Spieltag - 27.-30.10.2017

Darmstadt - Kiel

Dresden - Braunschweig

Heidenheim - Nürnberg

St. Pauli - Aue

Fürth - Sandhausen

VfL Bochum - Düsseldorf

Bielefeld - Ingolstadt

MSV - Union Berlin

Regensburg - Kaiserslautern

13. Spieltag - 03.-06.11.2017

Braunschweig - Darmstadt

Union Berlin - St. Pauli

Sandhausen - MSV

Düsseldorf - Heidenheim

Nürnberg - Ingolstadt

Kaiserslautern - VfL Bochum

Aue - Bielefeld

Kiel - Dresden

Regensburg - Fürth

14. Spieltag - 17.-20.11.2017

Ingolstadt - Düsseldorf

Darmstadt - Sandhausen

Dresden - Kaiserslautern

Heidenheim - Union Berlin

St. Pauli - Regensburg

VfL Bochum - Fürth

Nürnberg - Kiel

Bielefeld - Braunschweig

MSV - Aue

15. Spieltag - 24.-27.11.2017

Braunschweig - Nürnberg

Union Berlin - Darmstadt

Fürth - St. Pauli

Sandhausen - Heidenheim

Düsseldorf - Dresden

Kaiserslautern - Bielefeld

Aue - VfL Bochum

Kiel - Ingolstadt

Regensburg - MSV

16. Spieltag - 01.-04.12.2017

Ingolstadt - Braunschweig

Darmstadt - Regensburg

Dresden - Aue

Heidenheim - Kaiserslautern

VfL Bochum - Union Berlin

Nürnberg - Sandhausen

Bielefeld - St. Pauli

MSV - Fürth

Kiel - Düsseldorf

17. Spieltag - 08.-11.12.2017

Braunschweig - Kiel

Union Berlin - Dresden

St. Pauli - MSV

Fürth - Heidenheim

Sandhausen - Bielefeld

Düsseldorf - Nürnberg

Kaiserslautern - Ingolstadt

Aue - Darmstadt

Regensburg - VfL Bochum