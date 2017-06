Die DFL hat am Donnerstag um 12 Uhr den Spielplan für die 1. Bundesliga veröffentlicht.

Das Eröffnungsspiel bestreiten der FC Bayern München und Bayer Leverkusen am Freitag, den 18. August. Schalke empfängt zuhause zum Start RB Leipzig. Der BVB muss beim VfL Wolfsburg starten. Ein Knaller zum Start ist auch das Derby zwischen Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Am 13. Spieltag steigt das erste Revierderby zwischen dem BVB und Schalke in Dortmund.

Am 2. Spieltag spielt Dortmund zuhause gegen Hertha BSC Berlin. Die Bremer empfangen den FC Bayern und Schalke muss schon am 2. Spieltag nach Hannover - da gibt es ein Wiedersehen mit André Breitenreiter und Horst Heldt.

Hier folgen gleich alle Spiele in der Übersicht

1. Spieltag

Bayern - Leverkusen

Schalke - RB Leipzig

Wolfsburg - BVB

Gladbach - Köln

Hiffenheim - Bremen

Hertha BSC - Stuttgart

HSV - Augsburg

Mainz - Hannover

Freiburg - Frankfurt

2. Spieltag

BVB - Hertha BSC

RB Leipzig - Freiburg

Köln - HSV

Bremen - bayern

Frankfurt - Wolfsburg

Leverkusen - Hoffenheim

Augsburg - Gladbach

Hannover - Schalke

Stuttgart - Mainz

3. Spieltag

Hoffenheim - Bayern

Hertha - Bremen

Freiburg - Dortmund

Gladbach - Frankfurt

Schalke - Stuttgart

Augsburg - Köln

HSV - Leipzig

Mainz - Leverkusen

Wolfsburg - Hannover

4. Spieltag

Bayern - Mainz

BVB - Köln

RB Leipzig - Gladbach

Hoffenheim - Hertha BSC

Bremen - Schalke

Frankfurt - Augsburg

Leverkusen - Freiburg

Hannover - HSV

Stuttgart - Wolfsburg

5. Spieltag

Köln - Frankfurt

Hertha - Leverkusen

Freiburg - Hannover

Gladbach - Stuttgart

Schalke - Bayern

Augsburg - Leipzig

HSV - BVB

Mainz - Hoffenheim

Wolfsburg - Bremen

6. Spieltag

Bayern - Wolfsburg

BVB - Gladbach

Leipzig - Frankfurt

Hoffenheim - Schalke

Bremen - Freiburg

Leverkusen - HSV

Mainz - Hertha

Hannover - Köln

Stuttgart - Augsburg

7. Spieltag

Köln - Leipzig

Hertha BSC - Bayern

Freiburg - Hoffenheim

Gladbach - Hannover

Schalke - Leverkusen

Frankfurt - Stuttgart

Augsburg - BVB

HSV - Bremen

Wolfsburg - Mainz

