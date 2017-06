Der FC Schalke hat zwar noch keinen Spieler für die kommende Saison verpflichtet, aber es gibt bereits sechs Zugänge, mit denen der neue Trainer Domenico Tedesco planen kann.

Drei Profis kehren zurück, drei Jugendspieler rücken hoch.

Sidney Sam

War für die letzte Saisonhälfte an Darmstadt 98 ausgeliehen. Bei den Lilien machte er zwei Tore in 13 Spielen, konnte die Mannschaft aber auch nicht mehr vor dem Bundesliga-Abstieg retten. Auf Schalke geht er in seine vierte Saison und will dort sein mageres Konto von bisher nur 22 Pflichtspielen aufstocken. Er komme selbstbewusster aus Darmstadt zurück, sagte Sam jüngst. "Ich bin quasi Schalkes erster Neuzugang", sagt der Linksfuß und hofft unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco auf eine neue Chance. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr.

Felix Platte

Kommt zusammen mit Sam zurück aus Darmstadt. Platte gastierte insgesamt eineinhalb Jahre am Böllenfalltor. In seinem ersten halben Jahr konnte sich der Nachwuchsstürmer nicht durchsetzen, fiel dann mit Hüftproblemen lange aus. Holte seinen Trainingsrückstand erst zum Saisonende auf und bekam wieder mehr Spielzeit. So nominierte ihn U21-Trainer Stefan Kuntz auch für die Europameisterschaft in Polen. Im Halbfinale gegen England (4:3 n. E.) wurde Platte das erste Mal für die U21 eingewechselt und erzielte prompt sein erstes Tor. Bis 2018 ist der 21-Jährige noch vertraglich an Schalke gebunden.

Fabian Reese

Spielte für Schalke in der abgelaufenen Saison schon in der Europa League. Zur Winterpause verlieh der S04 das 19-jährige Sturmtalent zum Zweitligisten Karlsruher SC. Beim Absteiger machte Reese nicht sonderlich auf sich aufmerksam, bestritt nur ein Spiel über die volle Distanz und wurde zwischenzeitlich sogar zur 2. Mannschaft des KSC abgeschoben. Auf Schalke hat er noch einen Vertrag bis 2019.

Haji Wright

Schalke holte ihn 2016 aus den Vereinigten Staaten aufs Berger Feld. In der U19 der Schalker Knappenschmiede war Wright in der vergangenen Saison Leistungsträger: 24 Spiele, elf Tore und ebenso viele Vorbereitungen machen sich gut auf dem Arbeitspapier. Die Schalker Verantwortlichen belohnten seine starken Leistungen und statteten den 19-Jährigen mit einem Profivertrag aus. Gültigkeit: bis zum 30. Juni 2020.

Weston McKennie

Stammt wie Wright aus den USA und kickte mit ihm in der Schalker U19. Der 18-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause und darf sich künftig bei den Profis beweisen. Sein Bundesliga-Debüt gab der quirlige 1,78-Meter-Mann bereits am 34. Spieltag gegen Ingolstadt (1:1).

Luke Hemmerich

Spielt schon seit 2014 in der Schalker Knappenschmiede, durchlief von der U16 bis zur U19 alle Teams. Gehörte in seiner A-Jugendzeit immer zum Stammpersonal von Trainer Norbert Elgert und absolvierte in zwei Jahren 47 Spiele in der A-Jugend-Bundesliga. Hemmerich kann links und rechts im Mittelfeld sowie auf den Außenverteidigerpositionen spielen. Auf Schalke besitzt der deutsche Junioren-Nationalspieler noch ein Jahr Vertrag.