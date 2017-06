Cedric Harenbrock ist die vielleicht größte Überraschung von den externen RWE-Transfers.

Der 19-Jährige kam in der Sommerpause aus der U19 von Bayer Leverkusen nach Essen.

Anscheinend hat er schon in der ersten Trainingseinheit bleibenden Eindruck hinterlassen. Als Harenbrock auf sein erstes Interview wartete, wurde er von mehreren anwesenden Kindern angesprochen, ob er nicht ihr Trikot unterschreiben könnte. Eine ungewohnte Situation für den Neuzugang, hat er doch noch vor wenigen Wochen selbst aus der U19 zu seinen Idolen bei Bayer Leverkusen aufgeschaut. „Das ist natürlich geil“, grinst Harenbrock sichtlich stolz und zeigt sich selbstbewusst. „Das pusht einen auch noch. Ich will denen jetzt zeigen, wie gut ich bin.“

Nachdem seine Entscheidung feststand und er seinen Einjahresvertrag plus Option an der Hafenstraße unterschrieben hatte, erhielt er aus seinem Freundeskreis zahlreiche Glückwünsche. Auch bei ihm selbst ist die Freude groß, in der Regionalliga West für Rot-Weiss Essen auflaufen zu dürfen: „Das ist einfach ein richtig geiler Verein mit viel Tradition. Für mich war das ein guter Schritt, hierhin zu kommen.“

Auch dass sich beim Trainingsauftakt bereits rund 100 Fans an der Platzanlage des FC Karnap eingefunden haben, war für den sechsfachen Torschützen der abgelaufenen U19-Bundesliga-Saison überwältigend: „Man merkt einfach, wie wichtig dieser Verein für die gesamte Stadt ist.“

Bleibt also nur abzuwarten, wie wichtig Harenbrock noch für den Verein werden kann. Die Konkurrenz im Mittelfeld ist mit Leuten wie Kapitän Benjamin Baier oder Timo Brauer groß. Nico Lucas hatte jedoch in der vergangenen Saison bereits bewiesen, was als junger Spieler bei den Essenern möglich ist. „Ich hoffe, dass der Trainer mir sein Vertrauen gibt und ich die Möglichkeiten bekomme. Ich will versuchen, viel Spielzeit zu bekommen.“

Auch wenn erst eine Art Umgewöhnungsphase stattfinden wird: „Es ist ganz anders mit älteren Leuten zu spielen, auch wenn hier einige junge Spieler dabei sind. Ich glaube auch, dass es für mich ganz gut ist, in der vierten Liga anzufangen, um zu sehen, wie Männerfußball ist. U19 ist schon etwas anderes. Mit RWE habe ich einen richtig guten Verein gefunden.“

Und im Vergleich zu den U19-Bundesligaspielen gibt es auch noch die Atmosphäre im Stadion Essen, die den ehemaligen Juniorennationalspieler erwartet: „Ich habe richtig Bock auf die Kulisse. Klar ist man dann vielleicht ein bisschen nervöser als sonst, aber ich habe da richtig Lust drauf.“