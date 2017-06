Der 1. FC Köln hat einen neuen Stürmer verpflichtet.

Jhon Cordoba kommt vom FSV Mainz 05 und erhält beim FC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Für Mainz bestritt der 24-jährige Angreifer in zwei Saisons 51 Bundesligaspiele. Zudem sammelte er in sechs Spielen Erfahrung in der UEFA Europa League. Zuvor war Cordoba in der spanischen La Liga für Espanyol Barcelona und den FC Granada im Einsatz. Elfmal lief er in der kolumbianischen U20-Nationalmannschaft auf.

„Jhon Cordoba ist ein Zentrumsstürmer mit Tempo, Robustheit und Zug zum Tor. Er hat für sein Alter schon viel Erfahrung gesammelt, darüber hinaus sehen wir in ihm noch großes Entwicklungspotenzial“, sagt FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.