Die Eltern von Görkem Saglam staunten am Montagmittag nicht schlecht, als ihr Sohn plötzlich gegen 14.30 Uhr vor der Haustür stand.

„Ich wollte sie überraschen“, erklärt er. „Ich hatte ihnen nicht verraten, dass wir bis zur Abreise nach Georgien noch zwei freie Tage haben.“

Am Donnerstag aber startet Saglam mit 17 Teamkollegen zum Abenteuer U19-Europameisterschaft, die vom 2. bis 15. Juli in Georgien ausgetragen wird. Dass der offensive Mittelfeldspieler dabei ist, ist eine Überraschung. Denn als vor drei Wochen der 23er Kader für das abschließende Vorbereitungstrainingslager nominiert wurde, stand sein Name nur auf Abruf. Saglam: „Am 15. Juni hat mich dann Trainer Frank Kramer angerufen und mich zum Trainingslager nach Grassau in Bayern eingeladen.“

Dort fand in nur einer Woche ein knallharter Ausscheidungswettkampf statt, denn nur 18 der insgesamt 23 Akteure durften am Sonntagabend auf die EM-Teilnahme hoffen. Was zu Beginn des Trainingslagers unwahrscheinlich erschien, verdichtete sich von Trainingstag zu Trainingstag und spätestens als die deutsche U19 die U23 des FC Bayern München besiegte und Saglam glänzte, wuchs die Hoffnung, dass das Bochumer Talent mit dabei ist, wenn um den Titel gespielt wird. Saglam: „Aus dem Traum ist plötzlich Realität geworden.“

Am Dienstag schaute er dann noch einmal am Stadion bei seinen Teamkollegen vorbei, ehe es Donnerstagmorgen zum Treffpunkt nach München losgeht. Die Brocken in der Vorrundengruppe B könnten schwerer kaum sein. Am 3. Juli geht es gegen die Niederlande, am 6. Juli gegen Bulgarien und am 9. Juli gegen England. Ein mögliches Finale steht am 15. Juli um 18 Uhr in Tiflis auf dem Programm.