Der Zweitligist VfL Bochum könnte in diesem Sommer doch noch eine externe Transfereinnahme erzielen.

Und zwar für den Hamburger Michael Gregoritsch. Den verpflichtete der VfL nach einer einjährigen Leihe im Sommer 2015 für 500.000 Euro von der TSG Hoffenheim. Wenige Tage später verkaufte der VfL den Österreicher schon wieder zum HSV. Für etwa 2,25 Millionen Euro - ein Gewinn von 1,75 Millionen Euro für die Bochumer.

Nun steht Gregoritsch beim HSV auf der Verkaufsliste, nachdem Topstürmer Bobby Wood seinen Vertrag bei den Hanseaten verlängert hat. Fünf Millionen Euro Ablöse möchte der HSV mit dem Stürmer erwirtschaften, der in Hamburg noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 hat. Der 1. FC Köln und der SC Freiburg wurden zuletzt als Interessenten genannt.

Wenn die kolportierten fünf Millionen Euro fließen sollten, würde der VfL etwa 412.000 Euro erhalten, denn die Bochumer kassieren 15 Prozent von der Summe, die die 2,25 Millionen Euro aus dem Sommer 2015 übersteigt.

Die Zu- und Abgänge des VfL Bochum

Zugänge: Dimitrios Diamantakos (Karlsruher SC), Lukas Hinterseer (FC Ingolstadt), Danilo Soares (1899 Hoffenheim).

Abgänge: Nils Quaschner (war von RB Leipzig ausgeliehen), Pawel Dawidowicz (war von Benfica Lissabon ausgeliehen).

Der Vorbereitungsplan des VfL Bochum

BW Grümerbaum - VfL Bochum 0:21

CSV SF Linden - VfL Bochum 0:9

Mittwoch, 28. Juni, 18.30 Uhr: TuS Querenburg - VfL Bochum (Rasenplatz Westerholtstraße)

Samstag, 1. Juli: Schachtar Donezk - VfL Bochum (TSG-Sportplatz am Grenzweg in Dülmen, Uhrzeit offen)

Mittwoch, 5. Juli, 18 Uhr: RSC Charleroi - VfL Bochum (Bilderberg Kasteel Vaalsbroek)

Samstag, 8. Juli, 13 Uhr: Royale Union St. Gilloise - VfL Bochum (Bilderberg Kasteel Vaalsbroek)

Mittwoch, 12. Juli, 18.30 Uhr: Wattenscheid 09 - VfL Bochum (Lohrheidestadion)

Samstag, 15. Juli, 16 Uhr: Carl Zeiss Jena - VfL Bochum (Stadion der Freundschaft in Gera)

Sonntag, 16. Juli 2017, 15.30 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - VfL Bochum (Volksparkstadion in Gotha)

Mittwoch, 19. Juli 2017, 18.30 Uhr: FC Groningen - VfL Bochum (Takko-Stadion in Telgte)

Samstag, 22. Juli 2017, 18 Uhr: VfL Bochum - Borussia Dortmund (Vonovia Ruhrstadion)