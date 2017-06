Fortuna Köln hat auch das zweite Testspiel gewonnen. Christopher Theisen traf zum 0:1-Erfolg bei Alemannia Aachen.

Die Gäste aus der Südstadt übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle und ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen, ohne dabei aber wirklich gefährlich zu werden. Die bis dato beste Möglichkeit der Partie konnte nach 25 Minuten die Alemannia verbuchen, als Fortunas Keeper Tim Boss einen Schuss von Mohr mit einer starken Parade aus dem Winkel holte. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Die beste Fortuna-Chance besaß im ersten Durchgang Christopher Theisen, dessen Schussversuch am Aluminium landete. Anschließend war auf der Gegenseite erneut Boss zur Stelle und rettete seiner Mannschaft aus kurzer Distanz gegen Torunarigha (45.) das torlose Remis.

Zum zweiten Durchgang hin wechselte Fortuna-Coach Koschinat gleich sechs Mal und auch Aachen tauschte munter durch, was sich in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff im Spielfluss bemerkbar machte. Die erste richtige Gelegenheit des zweiten Durchgangs hatte Suzuki, der den eingewechselten Poggenborg mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zum Eingreifen zwang. In der Folge kontrollierte aber der Drittligist wieder das Spiel, ohne dabei togefährlich zu werden.

Umso überraschender ging die Fortuna acht Minuten vor dem Ende dann doch noch in Führung. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß bediente Ceylan an der Strafraumgrenze Theisen, der mit daraufhin mit einem Schlenzer aus rund 18 Metern zum 0:1 in den linken Torwinkel traf (82.). In der Folge drückte die Alemannia nochmal auf den Ausgleich, wurde dabei aber nicht zwingend genug.

Ihr drittes Heimspiel bestreitet die Fortuna am kommenden Samstag (01. Juli, 16 Uhr) in Weiler gegen den KFC Uerdingen.