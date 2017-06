Erst nach der U21-EM will Max Meyer entscheiden, für welchen Verein er in der kommenden Saison spielt. 1899 Hoffenheim ist wohl interessiert.

Schalkes Mittelfeldspieler Max Meyer sorgt mit der deutschen U21-Nationalmannschaft gerade in Polen für Furore. Das Team von Stefan Kuntz zog durch einen 4:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen England ins Endspiel der Europameisterschaft ein - zu den nervenstarken Schützen gehörte auch Meyer. Für welchen Verein Meyer spielt, wenn er von der EM zurückkehrt, ist offenbar noch offen. Zwar steht Meyer noch bis zum 30. Juni 2018 auf Schalke unter Vertrag, doch diesen will er nicht verlängern.

Nun soll, so berichtet "Sport Bild", Meyer bereits Vorgespräche mit Vertretern des Champions-League-Quali-Teilnehmers 1899 Hoffenheim geführt haben. Meyer-Berater Roger Wittmann hat beste Kontakte nach Hoffenheim, versteht sich gut mit Mäzen Dietmar Hopp. Hoffenheim will maximal, schreibt das Blatt, 15 Millionen Euro Ablösesumme und 3,5 Millionen Euro Gehalt zahlen. "Wir können und werden für zwei Play-off-Spiele finanziell nicht alles auf eine Karte setzen", erklärte Hoffenheims Manager Alexander Rosen. Sollte Hoffenheim in der Qualifikation scheitern, würde das Team nur in der Europa League spielen.

Max Meyer hat Zeit. Er will nach der U21-EM ohnehin offenbar erst abwarten, was Schalkes neuer Trainer Domenico Tedesco plant. Der hat schon angekündigt, allen Spielern eine Chance zu geben und mit allen ein Gespräch führen zu wollen.

Der Schalke-Kader - Stand: 28. Juni

Torhüter: Ralf Fährmann, Alexander Nübel.

Abwehr: Benedikt Höwedes, Matija Nastasic, Naldo, Thilo Kehrer, Coke, Atsuto Uchida.

Mittelfeld: Johannes Geis, Benjamin Stambouli, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb, Alessandro Schöpf, Max Meyer, Yevhen Konoplyanka, Daniel Caligiuri, Sidney Sam.

Sturm: Breel Embolo, Guido Burgstaller, Franco Di Santo, Donis Avdijaj, Bernard Tekpetey, Felix Platte.

Dazu kommen die U19-Spieler Luke Hemmerich (Rechtsverteidiger), Westen McKennie (defensives Mittelfeld) und Haji Wright (Sturm).