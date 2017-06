Knapp eine Woche vor dem Ende der Abmeldefrist haben sich bei Duisburgs Fußball-Klubs noch einige Wechsel ergeben.

Oberligist VfB Homberg will bis zum 1. Juli noch einen weiteren Neuzugang präsentieren und verzeichnet mit Marcel Kalski einen weiteren Abgang. Der Stürmer, dessen letzte Saison vor allem vom Verletzungspech geprägt war, wechselt zum TSV Meerbusch.

Landesligist FSV Duisburg verstärkt die Abwehr mit einem Routinier. Fatih Duran (30) bringt sowohl von seinem bisherigen Klub Sportfreunde Baumberg als auch von TuRU Düsseldorf Oberliga-Erfahrung mit; außerdem kickte er fünfmal in der 3. Liga für Rot-Weiß Oberhausen.

In der Bezirksliga hat der SV Genc Osman mit Tufan-Can Canga (21) den 13. Neuzugang an Bord. Der Mittelfeldspieler, der aus der Jugend des KFC Uerdingen stammt, kommt von Bezirksligist Mülheim 07, für den er in der letzten Saison in 29 Spielen neunmal traf. Stürmer Ertugrul Yirtik zieht es zu Yesilyurt Möllen, Mittelfeldmann Anil Yildirim zum FSV Duisburg.

Gruppengegner DJK Vierlinden hat sich im Mittelfeld mit Kenan Hodzic verstärkt. Der 21-Jährige, der für die SpVgg Sterkrade-Nord auch schon in der Landesliga am Ball war, absolvierte zuletzt zwölf Partien für Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld und schoss dabei ein Tor.

Die TuS Mündelheim hat sich erneut bei TuRa 88 Duisburg bedient und mit dem 18-jährigen Mittelfeldspieler Thomas Liolios den fünften Neuzugang aus der A-Jugend der roten Teufel zum Rheinheimer Weg geholt. Mit Benedikt Thülig (23) kommt ein Stürmer hinzu, der für die GSG Duisburg in der abgelaufenen Saison acht Tore in 19 Kreisliga-A-Spielen erzielte. Patrick Loeven (eigene dritte Mannschaft) und Dennis Kutsch (Ziel unbekannt) verlassen das Bezirksliga-Team.

Neuzugang Nummer 9 vermeldet Gruppenkontrahent Meiderich 06/95. Vom B-Ligisten Post SV Blau-Weiß kommt Mittelfeldakteur Tahir Ferdi Güclü zur Honigstraße.