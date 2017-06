Nach einigen Jahren der fußballerischen Wanderschaft kehrt Jens Grembowietz zur neuen Saison heim nach Gelsenkirchen.

Der ehemalige Innenverteidiger übernimmt gemeinsam mit Alexander Thamm das Trainer-Amt des in die Landesliga abgestiegenen SV Horst 08. Die WAZ unterhielt sich mit dem 30-Jährigen über seine Erwartungen im neuen Job.

Herr Grembowietz, Sie hatten während Ihrer aktiven Zeit oft großes Verletzungspech. Deshalb am Anfang die wichtigste Frage: Wie geht es Ihnen?

Jens Grembowietz: Es geht mir gut, ich bin kerngesund. Allerdings mit der Einschränkung, dass das linke Sprunggelenk aufgrund eines Knorpelschadens nicht mehr sporttauglich ist. Das ist ärgerlich, weil ich nicht mehr Fußballspielen und noch nicht einmal Joggen darf. Aber es gibt Menschen, denen es bedeutend schlechter geht als mir. Deshalb möchte ich nicht klagen.

Was hat Sie bewogen, gemeinsam mit Alexander Thamm das Trainer-Amt in Horst anzunehmen?

Für mich war schon während meiner Zeit als Fußballer klar, dass ich Trainer werden wollte. Nachdem feststand, dass ich als Spieler aufhören musste, dauerte es nur einen Tag bis zum Beginn meines Trainer-Daseins. Alexander Thamm, den ich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Schalke 04 und bei Wattenscheid 09 kannte, fragte an, ob ich Interesse hätte, mit ihm den Bezirksligisten TSV Marl-Hüls II zu trainieren. Ich sagte zu, wir haben uns gut verstanden und sind bereit, die nächste Herausforderung anzunehmen.

Sie werden keine Luftsprünge nach dem Abstieg des SV Horst 08 aus der Westfalenliga gemacht haben.

Unser Wechsel nach Horst stand früh fest. Alexander Thamm und ich haben stets mit einem Auge zum SV Horst 08 geblickt und hätten gerne einen Westfalenligisten übernommen. Leider kam es anders.

Stand nach dem Abstieg jemals zur Debatte, das Trainer-Amt in Horst doch nicht anzunehmen?

Nein, das war für uns nie ein Thema. Wenn wir irgendwo zusagen, dann mit Haut und Haaren. Wir haben unsere Zusage unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit abgegeben. Schon damals war uns klar, dass die Mannschaft absteigen könnte.

Hatten Sie nie den Gedanken, die kommende Saison könnte für Sie ein verlorenes Jahr sein?

Nein, überhaupt nicht. Für uns als junge Trainer ist auch die Landesliga ein Aufstieg, nachdem wir zuletzt in der Bezirksliga waren.

Aus dem eigenen Nachwuchs rücken fünf Spieler nach oben. Wird es beim SV Horst 08 in diesem Sommer einen personellen Umbruch geben?

Es wird zu einer Umstrukturierung kommen. Allerdings werden wir nicht jeden Stein umdrehen und den SV Horst 08 auf links krempeln. Die Leistungsträger der Mannschaft wollen wir weiter binden, wir sind da auf einem guten Weg. Außerdem möchten wir neben den fünf eigenen Nachwuchsspielern einige externe Zugänge verpflichten.

Ist der sofortige Wiederaufstieg ein realistisches Thema in Horst?

Wenn man als Mannschaft gerade erst abgestiegen ist und zudem zwei junge, ehrgeizige Trainer dazu stoßen, würde ich lügen, wenn ich das Gegenteil behaupten würde. Um den Aufstieg werden jedoch bestimmt mindestens zwei, drei weitere Mannschaften mitspielen wollen. Unser Ziel kann nur sein, möglichst lange oben mitzumischen.

Sie sind 30 Jahre alt, der neue Schalke-Trainer Domenico Tedesco nicht einmal zwei Jahre älter. Wie erklären Sie es sich, dass der Trend zu sehr jungen Trainern geht?

Julian Nagelsmann ist sogar noch jünger als ich, wobei ich mich mit ihm und auch mit Domenico Tedesco nicht vergleichen möchte. Von beiden bin ich noch weit entfernt. Die Gründe für den Trend zu jungen Trainern kann ich allerdings auch nicht erklären. Vielleicht bin ich ja in der neuen Saison der jüngste Landesliga-Trainer. Dann hätten wir schon mal den ersten Titel.

Zuletzt hatte der SV Horst 08 mit Jörg Krempicki einen Ü50- und mit Willi Schmalz einen Ü60-Trainer. Befürchten Sie, dass es Akzeptanzprobleme für Sie und Alexander Thamm geben könnte?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind keine Phantasten, keine Diktatoren und werden den Spielern nicht erklären, dass wir den Fußball erfunden haben. Wir wollen ein entspanntes und kollegiales Verhältnis zu den Spielern pflegen. Die Sieben kann auch mal gerade sein. Letztlich ist es doch auch beim Fußball so: So wie ich mit den Spielern umgehe, so kommt es zurück.

Ihr Vater Horst war früher ebenfalls Trainer. War er es, der Sie für den Trainer-Job begeistern konnte?

Ich war noch zu klein, als er als Trainer gearbeitet hat, kann mich nicht an Einzelheiten erinnern. Mag aber sein, dass der Funke der Begeisterung damals übergesprungen ist.

Welche Ambitionen haben Sie als Trainer?

Die B-Lizenz habe ich bereits, zu Beginn des kommenden Jahres möchte ich die Elite-Jugend-Lizenz machen, danach die A-Lizenz und den Fußball-Lehrer. So stelle ich mir das generell vor, ohne mich dabei unter Zeitdruck setzen zu wollen.