Am 25. Mai hat der MSV Duisburg den DERWESTEN.de-Niederrheinpokal durch ein 2:0 bei Rot-Weiss Essen für sich entschieden.

Durch den Aufstieg der Duisburger werden die Zebras in der neuen Auflage nicht im Wettbewerb vertreten sein. Favoriten sind daher sicherlich die vier Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen, der Wuppertaler SV und der KFC Uerdingen.

In der kommenden Woche wird die erste Runde ausgelost. Ab 18:30 Uhr werden die Teilnehmer mit den Gedanken in Essen sein, wo in der „Zeche Hafenstraße“, dem Erdgeschoss des Essener Stadions, die ersten 32 Begegnungen im Niederrheinpokal ausgelost werden. RS tickert die Auslosung live. Die 1. Runde findet vom 5. - 8. August 2016 statt.

Diese Mannschaften nehmen am derwesten.de-Niederrheinpokal 2017/18 teil:

Regionalliga West: Rot-Weiss Oberhausen, Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, KFC Uerdingen

Oberliga Niederrhein: SpVg Schonnebeck, 1.FC Bocholt, VfR Krefeld-Fischeln, SSVg Velbert, TV Jahn Hiesfeld, VfB Homberg, Germania Ratingen, SC Düsseldorf-West, VfB Hilden, TuRu Düsseldorf, Sportfreunde Baumberg, ETB Schwarz-Weiß Essen, Cronenberger SC, SV Straelen, FSV Vohwinkel-Wuppertal.

Landesliga: SV Sonsbeck, TSV Meerbusch, SC Kapellen-Erft, SV Hönnepel-Niedermörmter, FC Kray, FSV Duisburg, Sportfreunde Hamborn, MSV Düsseldorf, VdS Nievenheim, VSF Amern, 1.FC Kleve, SV Scherpenberg, 1.FC Viersen, DJK Arminia Klosterhardt, FC Remscheid, SC Velbert, VfL Benrath.



Bezirksliga: 1.FC Mülheim-Styrum, Mülheimer SV, DJK/VfB Frohnhausen, DJK St. Winfried Kray, SV Genc Osman Duisburg, TSV Bayer Dormagen, DJK/VfL Tönisberg, DJK/VfL Willich, Teutonia St. Tönis, FC Aldekerk, TuS Fichte Lintfort, ASV Einigkeit Süchteln, DJK/VfL Giesenkirchen, SC Blau-Weiß Oberhausen-Lirich, SC 1920 Oberhausen, TuB Bocholt, SC Bocholt, TSV Ronsdorf, SV Uedesheim, SC Phönix Essen, TSV Aufderhöhe, 1.SpVg. Solingen-Wald, TSV Eller.

Kreisliga A: SV Arminia Kapellen-Hamb, SV Biemenhorst, DJK TuS Stenern, Düsseldorfer SV, SC Türkiyemspor Essen.

