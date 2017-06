Das Ziel der Schalker Reserve nach dem Abstieg aus der Regionalliga West ist eindeutig. Nur der Wiederaufstieg zählt.

Dementsprechend agiert Manager Gerald Asamoah auch auf dem Transfermarkt. Er wird geklotzt und nicht gekleckert. Nach dem Abstieg in die Oberliga Westfalen wird der Kader runderneuert. Mittlerweile hat Schalke II zehn Zugänge präsentiert. Am Dienstag wurden die Transfers acht bis zehn vorgestellt.

Verteidiger Richard Weber - er wurde bereits in der Jugend von S04 ausgebildet und war auch bereits in der Schalker U23 aktiv - kommt von Rot-Weiss Essen, Torwart Denis Wieszolek von Astoria Walldorf und Angreifer Benedikt Zahn von den Sportfreunden Siegen (22 Spiele, vier Tore in der letzten Regionalliga-Saison). „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benedikt und Denis zwei junge Akteure sowie mit Richard einen erfahrenen Spieler, der Schalke bestens kennt, an Bord haben“, erklärte Asamoah auf der Homepage der Königsblauen.

Zuvor waren bereits Sören Ahlers (1. FC Bocholt), Regionalliga Südwest-Torschützenkönig Muhamed Alawie (Eintracht Trier), Arnold Budimbu (Rot-Weiß Oberhausen), Jonas Carls (1. FC Nürnberg II), Andrejs Ciganiks (Bayer Leverkusen), Tim Kallenbach (Rot Weiss Ahlen) und Jonas Strifler (SC Verl) verpflichtet worden.

Auf der anderen Seite gab es bisher aber auch schon 13 Abgänge. Louis Hülsmann, Paul Stieber, Sascha Algermissen, Michael Olczyk, Sascha Dum, Joseph Boyamba (alle unbekannt), Idrissa Touré (Werder Bremen II), Tjorben Uphoff (SV Elversberg), Christian Mauersberger (FSV Zwickau), Kai Wagner (Würzburger Kickers), Jan Fießer (RW Frankfurt), Luca Bürger (ZFC Meuselwitz), Oktawian Skrzecz (Slask Wroclaw) haben Schalke II nach dem Abstieg verlassen.

Das Team von Chef-Trainer Onur Cinel startet Anfang Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison.