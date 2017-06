Nach insgesamt siebeneinhalb Jahren an der Weser und einem kurzen - höchst unglücklichen - Intermezzo bei den Würzburger Kickers hat Lukas Fröde für zwei Jahre beim MSV Duisburg unterschrieben.

Bei seiner Vorstellung im Landschaftspark Nord in Duisburg präsentierte sich der der ehemalige Juniorennationalspieler volksnah. Der Ausblick vom Hochofen 5 gefiel ihm so gut, dass er nicht daran vorbei kam, Bilder mit seiner Handykamera zu schießen. "Das glaubt mir hier ja sonst keiner", kommentierte er leicht begeistert. Aber auch jungen Fans erfüllte er den Wunsch, sich mit ihm ablichten zu lassen. Das Ruhrgebiet scheint Fröde zu gefallen. Nicht umsonst hat er sich auch schon in der Mannschaft gut eingelebt: "Die ersten Tage waren gut. Ich fühle mich hier wohl." Auch wenn er noch von seiner alten Heimat Werder Bremen schwärmt.

Mit 14 Jahren kam Fröde an die Weser, lebte dort vier Jahre in einem Internat. Fremd fühlte er sich aber ohne seine Eltern nicht. "Bremen ist ein sehr familiärer Verein. In Werder habe ich mich verliebt", gesteht der 22-Jährige ein. Warum der Wechsel vor einem halben Jahr zu den Würzburger Kickers eine Liga tiefer für ihn aber unausweichlich schien, erklärte er gleich mit: "Ich habe zu wenige Minuten auf dem Platz gestanden, wollte einfach Fußball spielen und mich weiterentwickeln. Obwohl mir der Schritt verdammt schwer gefallen ist." Bei den Kickers bekam der zwölfmalige Bundesligaspieler dann auch seine Einsatzzeiten. In der zweiten Liga absolvierte er 13 von möglichen 17 Begegnungen. Doch erfolgreich war das halbe Jahr beileibe nicht.

Als Fröde zu der von Bernd Hollerbach trainierten Mannschaft stieß, hatte diese mit Abstiegskampf eigentlich nicht viel zu tun. Für den Aufsteiger stand nach einer starken Hinrunde ein überraschender sechster Tabellenplatz. 27 Punkte hatten die Bayern schon gesammelt, konnten den Blick bei nur fünf Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz sogar eher nach oben denn nach unten richten. Vielleicht schlich sich eine Trägheit in die Mannschaft, vielleicht investierten die Kickers in dem Wissen des wohl schon sicheren Klassenerhalts weniger als noch in der Hinrunde. Eine wirkliche Erklärung wird und kann es aber wohl nicht geben für das, was dann passierte.

Lediglich sieben Punkte kamen in der Rückrunde hinzu. Zehn Spiele wurden verloren, einen Sieg konnte Fröde nicht feiern. Am letzten Spieltag stieg Würzburg mit nur 34 Punkten als Tabellenvorletzter ab. "Das ist schwer zu erklären", weiß er, "jeder trägt Verantwortung - auch ich - für das, was da passiert ist." Nun wird es für ihn wahrscheinlich wieder gegen den Abstieg gehen. Diesmal hofft er auf ein positiveres Ende.

Variabler Sechser

Dafür müsse der MSV aber hart arbeiten und von Beginn an zahlreiche Punkte sammeln. Im Abstiegskampf dürfe keine Spiel abgeschenkt werden: "In jedem Spiel gibt es Punkte zu vergeben", wird er die Zähler auch gegen vermeintliche Spitzenteams nicht abschenken. Einen weiteren Abstieg will er um jeden Preis vermeiden. Auch weil er sagt: "Der MSV ist ein traditionsreicher Verein und gehört mindestens in die zweite Bundesliga." Allein schon das Stadion begeistert den jungen Fußballer: "Daran sieht man, wo Duisburg hingehört. Wir wollen zuhause eine Macht werden. Ich freue mich ungemein auf die Heimspiele."

Auf welcher Position er sich den Zebra-Fans präsentieren darf, machten Sportdirektor Ivo Grlic und Trainer Ilia Gruev schon vor einem Monat bei der Bekanntgabe des Wechsels deutlich. Grlic: "Lukas ist ein echter Sechser, kann und soll einer unserer Eckpfeiler werden." Genau auf dieser Position sieht sich der Spieler auch selbst: "Ich bin auf der Sechs zuhause, fühle mich auch als klassischer Sechser. Wobei ich auch in der Verteidigung spielen kann." Variabilität sei im modernen Fußball ein wichtiges Gut, wie er hinzufügt.

Vor allem auch dafür, vielleicht eines Tages wieder Bundesligaluft schnuppern zu dürfen. "Ich habe gewissermaßen einen Schritt zurück gemacht, indem ich in die zweite Liga gewechselt bin. Ich möchte mich nun aber weiterentwickeln, um zwei Schritte nach vorne zu machen." Und um vielleicht eines Tages wieder für seine große Liebe auflaufen zu können. Bei aller Affinität zum Ruhrgebiet, die er bei seiner Vorstellung gezeigt hat. Fröde machte auch deutlich, dass er das Ziel Bundesliga noch nicht aus den Augen verloren hat: "Der Fußball ist schnelllebig, aber die erste Bundesliga ist schon noch mein Ziel."