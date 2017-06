Acht Abgänge und elf Zugänge hat der Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen zu bereits zu verzeichnen. Der Umbruch beim Essener Traditionsverein ist groß.

In der letzten Spielzeit ging es lange gegen den Abstieg - der Absturz in die Landesliga konnte aber auf den letzten Metern verhindert werden. Jetzt soll es wieder aufwärts gehen - am Montag standen die Vorstandswahlen beim ETB an. Die 70 stimmberechtigten Mitgliedern stimmten zu 97 Prozent für eine Satzungsänderung im Verein.

Und zwar gibt es beim ETB in Zukunft keinen Aufsichtsrat mehr, die Vorstandsmitglieder werden auf einer Jahreshauptversammlung von den Mitgliedern gewählt. Der Vorstand besteht ab sofort aus fünf Mitgliedern - das Quintett wurde auf der Versammlung einzeln gewählt - jeweils mit über 95 Prozent der Stimmen.

Gewählt wurden:

Heinz Hofer (1. Vorsitzender)

Rainer Blaszik (2. Vorsitzender)

Werner Gerlich

Axel Lechtken

Günther Gudert

Was die Ziele angeht, hat der ETB einiges vor. Das Konzept „Regio 2 go“ wurde knapp präsentiert - eine detalliertere Vorstellung soll in Kürze folgen.

Klar ist nur:

- Der ETB will in den kommenden zwei Jahren in die Regionalliga aufsteigen.

- Die Zuschauerzahl am Uhlenkrug soll signifikant steigen.

- Die Jugend soll gezielt gefördert werden, die U19 hat zuletzt den Aufstieg in die Niederrheinliga geschafft.

- Der Sponsorenkreis soll erweitert werden - um mindestens 30 Partner. Wichtigstes Ziel ist die Gewinnung eines neuen Trikotsponsors.

- Die Zahl der Mitglieder soll verdoppelt werden auf etwa 800.

Übersicht Zu- und Abgänge

Acht Abgänge hat der ETB bereits zu verzeichnen: Pjer Radjcic (BSV Schüren), Ridvan Avci (SpVgg Erkenschwick), Philipp Kunz (SpVgg Erkenschwick), Arianit Nebihi (SV Hassel), Deniz Hotoglu (VfB Speldorf), Ahmet Zeki (SC Hassel), Chamdin Said (TVD Velbert) und Enes Kurt (auch SC Hassel) haben die Wölpper-Elf bereits verlassen.

Elf Neue gibt es bisher: Marvin Ellmann (Ratingen), Florian Albri (SV Spellen, Kreisliga A), Ricardo Seifried (RWO U19), Fabrice Haller (eigene U19), Maximilian Güll (KFC Uerdingen), Alessandro Tomasello (FC Kray), Kevin Kehrmann (SSVg Velbert) Eren Canpolat (RWO II), Leotrim Krzyeziu, Sedat Disci (beide eigene U19) und Ömer Erdogan (FC Kray II) wurden bisher verpflichtet.