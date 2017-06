Es geht Schlag auf Schlag in der Regionalliga West: Der KFC holt Christian Dorda, RWO Patrick Schikowski - und die Viktoria? Die Kölner legen auch nach!

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, steht Kemal Rüzgar kurz vor einer Unterschrift bei dem amtierenden Regionalliga-West-Meister. Er könnte noch am Dienstag einen Vertrag in Köln-Höhenberg unterzeichnen. Spätesten aber bis zum Ende der Woche.

Der 22-jährige Rüzgar steht noch bis zum 30. Juni 2019 beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Im Profi-Kader spielt der Deutsch-Türke aber keine Rolle. Die Regionalligamannschaft der Fortuna kommt für Rüzgar nicht in Frage. Zuletzt war er an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Für den Drittligisten absolvierte er neun Spiele (ein Tor).

Dass er in der Regionalliga West treffen kann, bewies er schon in Düsseldorf. In 56 Einsätzen für die U23 der Fortuna knipste Rüzgar 31 Mal. Der Lohn: Die Düsseldorfer statteten Rüzgar mit einem Profivertrag bis 2019 aus. Jetzt soll er Viktoria Köln in die 3. Liga schießen.

Rüzgar wäre der neunte Neuzugang

Nach Manuel Junglas (Arminia Bielefeld, Leander Goralski, Hendrik Lohmar (beide Fortuna Düsseldorf II), Florian Sowade (RB Leipzig II), Sebastian Patzler (TuS Koblenz), Andre Wallenborn, Tobias Müller (beide Hallescher FC) und Tom Isecke (eigene U19) wäre Kemal Rüzgar der neunte Neuzugang.

Fatih Candan, Florian Heister (beide TSV Steinbach), Andrejs Ciganiks (FC Schalke 04 II), Tim Jerat, Michael Lejan, Markus Brzenska (alle Karriereende), Mehdi Reichert (TuS Erndtebrück), sowie Alexander Monath, Marco Fiore, Nico Pellatz, Marcel Gottschling und Edwin Schwarz (alle Ziel unbekannt) haben den Verein verlassen.