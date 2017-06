Der KFC Uerdingen hat das nächste Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt und einen Spieler aus der 3. Liga verpflichtet. Der neue Mann verfügt sogar über Bundesliga-Erfahrung.

Christian Dorda wechselt vom FC Hansa Rostock zum KFC Uerdingen und erhält einen Zweijahresvertrag an der Grotenburg.

Der 28 Jahre alte Dorda hat bereits in der holländischen und belgischen 1. Liga, in der 2. Liga für Greuther Fürth und in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach (sieben Einsätze) gespielt. Zuletzt ist der 1,82 Meter große Linksverteidiger in der 3. Liga bei Hansa Rostock unter Vertrag gewesen. In der abgelaufenen Saison verbuchte Dorda 14 Drittliga-Einsätze für Rostock.